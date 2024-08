Barack ve Michelle Obama'dan Harris'e tam destek

Demokrat Parti'nin Chicago'daki kongresinde konuşan eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı yarışacak Kamala Harris'e tam destek verdi.

Barack Obama, kongrede yaptığı konuşmada ABD'nin Kamala Harris'in başkanlığına "hazır" olduğunu vurgulayarak, "Başkan Kamala Harris için hazırız. Ve Kamala da bu görev için hazır" dedi. Obama, Harris'in hayatı boyunca sesini duyurmaya ihtiyacı olan kişiler için mücadele ettiğini söyledi.

Obama'nın kendi seçim kampanyasında kullandığı "Evet, yapabiliriz" (Yes, we can) sloganına atıfla "Evet, yapabilir" (Yes, she can) şeklinde sözlerini kalabalık da yüksek sesle tekrarladı.

Obama konuşmasında Harris için "Tüm hayatını, Amerika'nın kendisine sunduğu fırsatların aynısını insanlara vermeye çalışan bir kişiyi seçme şansımız var. Sizi gören ve sizi dinleyen biri. Her Amerikalı için çalışacak" ifadelerini kullandı.

Seçim yarışı "Kolay olmayacak"

Eski Başkan Obama konuşmasında Harris'e destek verirken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı yürütülecek seçim yarışının çetin geçeceği uyarısında da bulundu. "Kolay olmayacak" diyen Obama, Demokratların seçime kadar geçecek 11 haftada daha önce olmadığı kadar sıkı çalışırsa, Harris'in ABD başkanı seçilebileceğini söyledi.

Barack Obama öncesinde konuşan eşi Michelle Obama da Harris'e tam destek verdi. Barack Obama gibi dakikalarca alkışlanan Michelle Obama, Harris'in adaylığı için "Olağanüstü büyülü bir hava var. Amerika'ya umut geri geldi" şeklinde konuştu. Obama, Harris'in başkanlık için aday olan en nitelikli kişilerden biri olduğunu vurguladı.

Obama konuşmasında Harris'e tam destek verdi Fotoğraf: Eva Hambach/AFP/Getty Images

Demokrat Parti'nin kongresinde konuşan eski Başkan Donald Trump'ın eski sözcüsü Stephanie Grisham da Harris'e destek vererek, Cumhuriyetçilerin adayı Trump konusunda uyarıda bulundu. Grisham, Trump'ın "empati yeteneğinin, ahlakının ve gerçeğe saygısının olmadığını" söyledi.

Harris'in adaylığı resmen teyit edildi

Barack ve Michelle Obama'nın konuşmaları öncesinde ise Kamala Harris'in adaylığı büyük bir gösteri ile teyit edildi. ABD'nin tüm eyaletlerinden gelen delegeler, müzik, ışık gösterisi, kısa konuşmalar ve tezahüratlar eşliğinde 59 yaşındaki Harris için oy verdi.

Demokrat Parti'nin 4 bin 500'den fazla delegesi, Chicago'daki kongre öncesinde online oy vererek, Harris'i resmen aday ilan etmişti. Bazı eyaletlerde oy pusulalarının erken basılacak olması nedeniyle Harris'in adaylığının resmen ilan edilmesi öne çekilmişti. Bu nedenle Chicago'daki adaylık töreni sembolik bir nitelik taşıyordu.

Milwaukee'deki seçim mitingine katılan Harris, Chicago'daki adaylık törenine video konferans aracılığıyla bağlandı. Harris, kongrenin son günü olan Perşembe günü bir konuşma yaparak, resmen adaylığı kabul edecek.

AFP, Reuters, dpa/JD, HT

