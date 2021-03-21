 Banksy′nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat | YAŞAM | DW | 23.03.2021

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YAŞAM

Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat

Dünyanın en gizemli grafiti sanatçısı Bansky'nin sağlık çalışanlarının onuruna çizdiği resim 19 milyon 450 bin euroya satıldı. Eser için ödenen para, sağlık çalışanlarına bağışlanacak.

Banksy - Game Changer

Banksy - Game Changer

İngiltere'nin başkanti Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan Bansky'nin sağlık çalışanları için çizdiği "Game Changer" adlı siyah-beyaz eseri, çekişmeli geçen bir açık artırma sonucu 19 milyon 450 bin eurodan (16 milyon 750 bin pound) alıcı buldu.

Müzayede öncesi eserin 2,5 milyon ile 3,5 milyon pound arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu. Tahminlerin üzerine çıkılan satıştan elde edilen para ise İngiliz Sağlık Kurumu'na (NHS) bağışlanacak.

Eser, geçen yılın Mayıs ayında İngiltere'nin güneyindeki Southampton kentindeki hastanenin duvarına çizilmişti. Grafitinin büyüklüğü  yaklaşık bir metrekare. Resimde küçük bir erkek çocuğu, çöp kutusuna atılmış Batman ve Superman gibi oyuncakların arasından yüzü maskeli, pelerinli bir hemşireyi havaya kaldırıyor.

Hastaneye reprodüksiyonu bırakılacak

Bansky bu eseri hastane duvarına çizerken sağlık çalışanlarına üzerinde "Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Her ne kadar siyah-beyaz olsa da bu resmen ortamı aydınlatmasını umuyorum" yazılı bir not bırakmıştı.

Eseri daha önceden açık artırmaya çıkarmayı planlayan sanatçı, hastaneye de çizimin bir reprodüksyonunu bırakacağını açıklamıştı.

Kimliğini gizli tutan İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin "Devolved Parliament" (geri evrilmiş parlamento) adlı eseri de geçen yıl 9 milyon 900 bin pounddan alıcı bulmuştu. Sanatçı, Avam Kamarası'nı şempazelerin tartışırken resmetmişti.

AFP/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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