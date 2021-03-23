Banksy, dünyanın en tanınmış sokak sanatçılarından biri.

Gerçek kimliği bugüne kadar bililnmeyen Banksy, İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleri ile tanınıyor. Sokak sanatı denince akla gelen ilk isimlerden olan Banksy muhalif tarzıyla kısa sürede dünya çapında ün kazandı. DW Türkçe'nin Banksy ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.