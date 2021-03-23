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Banksy

Banksy, dünyanın en tanınmış sokak sanatçılarından biri.

Gerçek kimliği bugüne kadar bililnmeyen Banksy, İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleri ile tanınıyor. Sokak sanatı denince akla gelen ilk isimlerden olan Banksy muhalif tarzıyla kısa sürede dünya çapında ün kazandı. DW Türkçe'nin Banksy ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

A picture shows a drawing created by the street artist Banksy called Game Changer as an appreciation for the NHS and is on display at Southampton General Hospital, in Southampton, Britain May 6, 2020 in this picture obtained from social media. It shows a boy dressed in dungarees playing with a nurse superhero toy with figures of Batman and Spiderman discarded in a basket on the floor. @BANKSY INSTRAGRAM/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat 23.03.2021

Dünyanın en gizemli grafiti sanatçısı Bansky'nin sağlık çalışanlarının onuruna çizdiği resim 19 milyon 450 bin euroya satıldı. Eser için ödenen para, sağlık çalışanlarına bağışlanacak.

***PRESSEBILDER Rettungsschiff MV Louise Michel | Banksy*** via Alina Krobok Rechte: Louise Michel

Banksy insani yardım gemisi satın aldı 28.08.2020

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Akdeniz'de göçmenlere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri için gemi satın aldı. Geminin finansmanının Banksy'nin eserlerinin satışı ile sağlandığı belirtildi.

A new mural by Banksy, the anonymous British street artist, protesting the arrest of Turkish artist Zehra Dogan, is pictured in the Manhattan borough of New York, New York, U.S., March 15, 2018. REUTERS/Ashlee Espinal NO RESALES. NO ARCHIVES.

Gazeteci Zehra Doğan tahliye oldu 24.02.2019

"Terör örgütü propagandası" suçundan cezaevinde olan gazeteci ve ressam Zehra Doğan tahliye oldu.

Banksy'nin kendini imha eden eseri Almanya'da 05.02.2019

Ünlü sanatçı Banksy'nin geçen yıl Londra'da kendini imha eden tablosu ilk kez Almanya'da sergileniyor. Baden-Baden kentindeki Frieder Burda Müzesi önünde meraklıları heyecanla bekledi…
Palestinian Ahed Tamimi, left walks with with her father Bassem upon her arrival at their West Bank home village of Nebi Saleh, near Ramallah, Sunday, July 29, 2018. Ahed Tamimi and her mother Nariman were release today from an Israeli prison after serving an eight month sentence. (AP Photo/Nasser Nasser) |

Filistinli Ahed Tamimi: Direnişimiz sürecek 29.07.2018

İsrail askerlerine vurduğu için cezaevine giren ve Filistin'deki direnişin sembolü hâline gelen 17 yaşındaki Ahed Tamimi, yaklaşık sekiz aydır kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Tamimi, "Direnişimiz sürecek" dedi.
***ACHTUNG: Nur zur einmaligen Nutzung des Bildmaterials von Barry Cawston im Rahmen der Berichterstattung über die Ausstellung!*** Fish & Chips Weltkulturerbe Völklinger Hütte - Ausstellung Banksy's Dismaland & Others - Fotografien von Barry Cawston ***Die einmalige Nutzung des Bildmaterials von Barry Cawston im Rahmen der Berichterstattung über die Ausstellung Banksy's Dismaland & Others - Fotografien von Barry Cawston im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist gewährt. Digitale Speicherung und elektronische Bildmanipulation sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bildautors zulässig. *** © Barry Cawston

Banksy'nin dünyası fotoğraflara yansıdı 25.03.2018

Fotoğraf sanatçısı Barry Cawston'ın son projesi onu dünyanın en gizemli sokak sanatçısına bir adım daha yaklaştırdı. DW’den Rachel Stewart, Cawston ile gerçeklik ve Banksy'nin sanatı arasında kaybolan sınırları konuştu.
A new mural by Banksy, the anonymous British street artist, protesting the arrest of Zehra Dogan, is pictured in the Manhattan borough of New York, New York, U.S., March 15, 2018. REUTERS/Ashlee Espinal NO RESALES. NO ARCHIVES.

Banksy tutuklu gazeteci Zehra Doğan için çizdi 17.03.2018

Sokak sanatçısı Banksy, gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın Nusaybin resimleri nedeniyle Türkiye'de cezaevinde olmasını protesto etmek için dev bir duvar resmi çizdi.

Çikolatadan Mona Lisa alır mıydınız? 16.10.2017

Picasso, Da Vinci ve Van Gogh'un dünyaca ünlü eserleri 13-15 Ekim arasında Londra'da düzenlenen Chocolate Show'da çikolata formundaki yeniden üretimleriyle ziyaretçilerle buluştu.

Banksy'nin Brexit eseri 09.05.2017

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin "Brexit" eseri Dover'da boy gösteriyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını anlatan duvar resmi, Fransa'ya Manş Denizi kıyısından bakılan en yakın noktada bulunuyor.

Sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri açık artırmada 10.04.2017

Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 10'dan fazla eseri Mayıs ayında Los Angeles'ta düzenlenecek bir müzayedede açık artırmaya sunulacak. Eserlerin toplamda 800 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.
BETHLEHEM, WEST BANK - MARCH 04: A general view inside street artist Banksy's newly opened Walled Off Hotel in the Israeli occupied West Bank town of Bethlehem on March 4, 2017 in Bethlehem, West Bank. Anonymous British street artist Banksy launched a hotel in occupied West Bank and next to Israels controversial separation wall in Bethlehem yesterday. The rooms of the hotel are also filled with the artist's work, much of which being about the conflict. The owners say it will be a functioning hotel along with being part art gallery and part political statement. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)

Banksy’nin Batı Şeria’daki oteli kullanıma açıldı 16.03.2017

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Beytüllahim'deki Batı Şeria duvarına bakan boş binayı sanat eserleri ile dekore edilmiş bir otele çevirdi. The Walled Off dünyanın en kötü manzarasına sahip oteli olarak kabul ediliyor.

En büyük Banksy sergilerinden biri 24.05.2016

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin en büyük sergilerinden biri Roma'da açıldı.
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung im Zusammenhang mit der Bildergalerie von Gaby Reucher!!!*** Pressebilder zur Banksy-Ausstellung King of Urban Art in der Münchner Galerie Kronsbein, die am 14.4. beginnt. Banksy Police-Kids Copyright: Banksy/Police-Kids

Banksy- Kim bu esrarengiz sanatçı? 15.04.2016

Çarpıcı grafitilerini neredeyse tanımayan yok. Ama hakkında bilenen tek şey İngiliz olduğu. Orijinal Banksy eseri bulmak büyük bir şans. Ama bugünlerde eserlerinden bazılarını Münih’teki sergide görmek mümkün.
Banksy's Dismaland preview. An merry-go-round installation during the press view for artist Banksy's biggest show to date, entitled 'Dismaland', at Tropicana in Western-super-Mare, Somerset. Picture date: Thursday August 20, 2015. A family theme park which is proudly billed by graffiti artist Banksy as not suitable for small children is to open for business at the Tropicana, a former lido in the seafront resort. See PA story ARTS Banksy. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:23866521

'Dismaland'ın kapıları açıldı 31.08.2015

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, hazırladığı son sanat projesiyle, 'Disneyland’a eleştirel bir karşı model' oluşturdu. Eğlendirmek yerine ürkütmeyi tercih eden Dismaland 27 Eylül’e kadar açık kalacak.
Schloss und Riesenrad in Dismaland

Bu park eğlenceli değil kasvetli: Banksy’den Dismaland 25.08.2015

Bu park eğlendirmiyor, ürkütüyor. İngiliz Grafiti sanatçısı Banksy hayranlarını şaşırtmayı seviyor. Bir İngiliz sahil beldesinde hazırladığı son sanat projesiyle, Disneyland’a eleştirel bir karşılık model oluşturdu.
Banksy artwork.A recent piece of graffiti by Banksy, protected by a sheet of perspex, entitled 'No Ball Games', in Tottenham, north London. Picture date: Sunday September 27, 2009. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:7862413

Sanatı sokağa taşıyan gizemli adam: Banksy 29.12.2011

Bristol ve Londra’da yaptığı sokak sanatı çalışmalarıyla gündeme gelen Banksy, son yıllarda dünya çapında bir fenomene dönüştü. Sanatçının gerçek kimliğiyse hâlâ meçhul. Londra'dan Mahmut Hamsici'nin notları...