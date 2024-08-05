  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisi
PolitikaBangladeş

Bangladeş'te Başbakan Hasina ülkeden kaçtı

5 Ağustos 2024

Hükümet karşıtı gösterilerde yüzlerce kişinin öldüğü Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ettiği açıklandı. Resmi konutu basılan Hasina'nın helikopterle yurt dışına kaçtığı bildirildi.

https://p.dw.com/p/4j7Sf
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki protestolarFotoğraf: Sazzad Hossain/DW

Hükümet karşıtı proetstolarda yüzlerce kişinin öldüğü Bangladeş'te göstericiler Başbakan Şeyh Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutunu bastı.

Reuters'a ve Associated Press'e konuşan Bangladeş ordu kaynakları, konutundan kaçan Hasina'nın ülkeden ayrıldığını söyledi.

AFP'nin haberine göre Hasina'ya yakın kaynaklar Bangladeş Başbakanı'nın helikopterle Dakka'dan kaçtığını söyledi.

Bangladeş ve Hint medyası, Hasina'nın Hindistan'a gittiğini iddia etti.

Yeni Delhi merkezli CNN-News18, Hasina'yı taşıyan helikopterin Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Agartala kentine indiğini bildirdi. Haberde, Hindistan'ın Hasina'ya güvenli geçiş önereceği öne sürüldü.

Fotoğrafta Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina 26 Nisan'da Tayland'daki bir basın toplantısında konuşurken görülüyor.
Bangladeş Başbakanı Şeyh HasinaFotoğraf: Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/IMAGO

Ord geçici hükümet kuracak

Bangladeş ordusu, Başbakan Hasina'nın istifa ettiğini duyurdu.

Devlet televizyonundan ulusa seslenen Bangladeş Genelkurmay Başkanı, Hasina'nın görevden ayrılması üzerine bir geçici hükümet kuracağını açıkladı.

DW,AFP,AP,Reuters/CÖ,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?