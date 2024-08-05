Bangladeş'te Başbakan Hasina ülkeden kaçtı

Bangladeş'te Başbakan Hasina ülkeden kaçtı5 Ağustos 2024
Hükümet karşıtı proetstolarda yüzlerce kişinin öldüğü Bangladeş'te göstericiler Başbakan Şeyh Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutunu bastı.
Reuters'a ve Associated Press'e konuşan Bangladeş ordu kaynakları, konutundan kaçan Hasina'nın ülkeden ayrıldığını söyledi.
AFP'nin haberine göre Hasina'ya yakın kaynaklar Bangladeş Başbakanı'nın helikopterle Dakka'dan kaçtığını söyledi.
Bangladeş ve Hint medyası, Hasina'nın Hindistan'a gittiğini iddia etti.
Yeni Delhi merkezli CNN-News18, Hasina'yı taşıyan helikopterin Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Agartala kentine indiğini bildirdi. Haberde, Hindistan'ın Hasina'ya güvenli geçiş önereceği öne sürüldü.
Ord geçici hükümet kuracak
Bangladeş ordusu, Başbakan Hasina'nın istifa ettiğini duyurdu.
Devlet televizyonundan ulusa seslenen Bangladeş Genelkurmay Başkanı, Hasina'nın görevden ayrılması üzerine bir geçici hükümet kuracağını açıkladı.
DW,AFP,AP,Reuters/CÖ,EC