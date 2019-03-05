Bakan Ersoy'dan Soylu açıklaması: Anlam kargaşası yaşandı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “terör örgütü toplantılarına” katılıp Türkiye’ye gelenlere yönelik “tedbir” aldıkları ve havalimanlarında tutuklanacakları yönündeki ifadesi konusunda "anlam kargaşası” yaşandığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarı Uluslararası Turizm Fuarı'nda (ITB) Türkiye'nin turizmdeki 2019 hedefleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Ersoy, İçişleri Bakanı Soylu'nun Almanya'da tartışma yaratan sözlerine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, bu sözlerin "farklı anlamlara çekildiğini” ve Dışişleri Bakanlığı tarafından gereken, "doğru açıklamanın” yapıldığını söyledi.

Sınır kapılarında Alman "turistlerin tutuklanmasına” ilişkin olarak, “Açıkçası böyle bir şeyin Türkiye’de söz konusu olması mümkün değil” diyen Turizm Bakanı Ersoy, Soylu’nun sözlerinin çarptırıldığını ve anlamından koparılarak aktarıldığını ifade etti.

Almanlarla Türkler arasında çok eskiye dayanan dostluk ilişkileri bulunduğunu da belirten Ersoy, “Biz Almanları seviyoruz ve biliyoruz ki Almanlar da bizi seviyor” dedi. Türkiye’de turizmin başlamasında ve gelişmesinde Almanların çok önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy "Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Ersoy, Almanya'dan bu yıl 5 buçuk milyon turist beklediklerini de sözlerine ekledi.

Fethiye Ölüdeniz

Hedef 70 milyon turist

Basın toplantısında Türkiye'nin 2019 ve daha sonrası için stratejilerini de anlatan Turizm Bakanı Ersoy, hedeflerinin kısa süre içinde yılda 70 milyon turist ağırlamak olduğunu söyledi. Türkiye'nin artık "elit turist" denen, sadece her şey dahil konaklamayan, Türkiye'nin sunduğu çeşitlilikten yararlanan ve daha fazla harcama yapan turistler için cazip bir ülke olması gerektiğini ifade eden Ersoy, Türkiye'ye gelen uçaklardaki Business sınıf koltuk sayısının arttırılacağını vurguladı.

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin dünya mirası açısından önemine dikkat çeken Ersoy, Türkiye'de bundan böyle arkeolojik kazıların 12 ay boyunca devam edeceğini bildirdi. Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'nin arkeolojik zenginliklerinin yüzde 90'ı hala toprak altında, bizim gezip gördüğümüz sadece varolanın yüzde 10'u" dedi.

Turizmin deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığının da altını çizen Bakan Ersoy, Gaziantep ve Hatay mutfaklarının UNESCO gastronomi listesine alındığını, aynı çalışmanın Adana, Kastamonu, Ege ve İç Anadolu mutfakları için de yapılacağını dile getirdi.

Turizmciler 2019'dan umutlu

Bu yıl 53'ncü kez düzenlenen ve 181 ülkeden yaklaşık 10 bin katılımcı ile gerçekletirilen ITB Fuarı'nda Türkiye, turizm sektöründe faaliyet gösteren 100'den fazla seyahat acentası, tur operatörü, otel, dernek ve çeşitli kuruluşlarla en kapsamlı temsil edilen ülkelerden biri. Göbeklitepe stellerinin orijinal boyutlardaki maketlerinin yer aldığı Türkiye salonunun en büyük standlarından biri de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) ait.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacialioğlu

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacialioğlu, Türkiye turizminin çok zor geçen 2016-2017 yıllarının ardından geçen yılla birlikte yeniden toparlanmaya başladığını belirterek, bunda Türkiye’deki fiyat-kalite dengesinin çok önemli rol oynadığını ve rakip turizm ülkelerinin bu konuda Türkiye ile rekabet edemediklerini ifade etti.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Hacialioğlu, İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarıyla ilgili olarak da, “yarım saatlik bir açıklamanın içerisindeki iki cümlenin üzerinden yürünmemesi” gerektiğini, iletişim çağında gerçeklerin ne olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirtti. Nezih Hacialioğlu ayrıca, Türkiye’ye bir kere gelen turistlerin önemli bir kısmının Türkiye ile önemli bir bağ kurduklarını ve zor zamanlarda da gelmeye devam ettiklerini vurguladı.

Antalya Standının Sorumlusu Vural Korkmaz

Antalya’nın temsil edildiği standın yetkililerinden Vural Korkmaz da, fuarda, Bakan Soylu’nun açıklamalarının “kafaları karıştırdığını” gördüklerini ancak bu konunun da aşılacağını ifade etti. Korkmaz, Antalya için iki önemli sütun olarak değerlendirdiği Rus ve Alman turistlerden Rusların geçen yıl yeniden gelmeye başladıklarını, Almanların sayısında da bu sene normalleşme beklediklerini belirtti.

Erkan Türkel/Berlin

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