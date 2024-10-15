Bahçeli'den Öcalan'a PKK çağrısı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "yeni çözüm süreci" ve anayasa tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

"Devlet terörle masaya oturmaz" diyerek muhtemel bir yeni çözüm süreci konusunda kırmızı çizgisini ilan eden Bahçeli, cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek bir çağrıda da bulundu:

"DEM Parti'nin iradesini İmralı'ya rehin bırakması siyasetin doğasıyla ve ahlakıyla bağdaşmayan, hür ve bağımsız siyasetçi yapısıyla uyuşmayan ilkelliktir. Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin."

Konuşmasını, "Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez, sonuna kadar, kıran kırana mücadele eder" sözleriyle sürdüren Bahçeli, PKK için tek çözümün "silah bırakıp adalete teslim olmaları" olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Bunun dışındaki her yöntem, devletin teröre teslim olması ve teröristlerin önünde diz çökmesi anlamına gelecektir ve çok açık söylüyorum ki; makamı ve mevkii ne olursa olsun bunu yapmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki

Bahçeli yeni anayasa ve ilk dört madde tartışmalarına da değindi, "Daha doğmadan yeni anayasa hazırlığını ve heyecanını sakatlamanın sakıncaları saymakla bitirilemez" diyerek isim vermeden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u eleştirdi:

"İlk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilidi, kurucu kimliği, varlık ve birlik simgesidir... Devletin ülkesi ve milleti olmaz diyenlere sesleniyorum, bu iddianın teknik, akademik, fikri, siyasi ve hukuki hiçbir bağlayıcılığı ve ikna edici yönü bulunmamaktadır. Devletin ülkesi vardır, o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır, o da Türk milletidir."

Kurtulmuş, 10 Ekim Perşembe günü Gazi Üniversitesinde akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada Anayasa'nın 3'üncü maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini savunarak, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" şeklinde konuşmuş, bu dilin "seçkinci" olduğunu belirtmişti. Sonrasında gelen eleştiriler üzerinde "konuşmasının hiçbir yerinde 3'üncü madde demediğini" söylemişti.

Bahçeli konuşmasında, "Anayasanın ilk dört maddesini sulandırmak, demokratik bir angajmanın neticesi olmayıp gizli saklı emellerin tezahürüdür. Buna izin veremeyiz, buna seyirci kalamayız, mevkii ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah etmeyiz" dedi.

DW / MUK,JD

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