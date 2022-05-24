Bahçeli: NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalıdır

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda hükümetin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hükümetin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etme sinyali ile ilgili tartışmalara değindi.

Konuşmasında, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hususundaki çekincelerinin ve itirazlarının muhatapları tarafından dikkate alınmadığını belirten Bahçeli, "Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp sürecin oldubittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız" dedi.

"Mevcut şartlarda, NATO içinde PKK/YPG terör örgütünün arkasında duran, askeri, siyasi ve finansal bazda destek veren ülkelerin varlığı hepimizin malumudur" diyen Bahçeli, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri terörizme evet demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir" şeklinde konuştu.

Yeni ittifak önerisi

Türkiye'nin NATO'ya alternatif olarak Türk dünyasının ve 57 İslam ülkesinin de içine katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulmasının mümkün, "hatta en doğrusu" olacağını belirten Bahçeli, "Mesela, "Asya ve Ortadoğu Güvenlik Örgütü” ismiyle kurulacak güvenlik teşkilatı aynı zamanda NATO’nun dünya genelinde dengelenmesini de sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Resmi olarak NATO'ya katılım sürecini başlatma kararı alan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin aleyhte tutumuyla karşılaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin "somut değişimler" beklediğini söylemişti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularını Türkiye'nin bloke etmesiyle ilgilikrizin çözümü için iki ülkeden heyetlerin çarşamba günü Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor.

DW/BÖ,SSB