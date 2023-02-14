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Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Bahçeli, Ahbap ve BaBaLa TV'yi hedef gösterdi

2 saat önce

MHP lideri Bahçeli, deprem bölgesinde yardım çalışması yapan Ahbap ve BaBaLa TV ekiplerine, "Devletin yapamadığı, yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?" sözleriyle yüklendi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında deprem gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bölgede vatandaşların imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutanlar olduğunu savunan Bahçeli, "İyiliğe sessiz kalıp kötülüğe nefes olan çapulcuları dişimizi sıkarak, tahammül sınırlarımızı zorlayarak takip ediyor notlarımızı da alıyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli, kentleşme politikalarının gözden geçirilerek bina yapılarının, yer tutma ve yerleşme stratejilerinin doğal afetlerin tehditlerini dikkate alarak yeni baştan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesine ve memleketine gidecek

MHP'nin deprem haberini alır almaz seferberlik ruhu ile hareket ettiğini söyleyen Bahçeli, memleketi Osmaniye başta olmak üzere diğer deprem bölgesine gitmediğine dair eleştirilere de yanıt verdi.

"Başkaları gibi şov peşinde değiliz. İstismar yarışında değiliz" diyen Bahçeli deprem bölgesindeki 10 ile de gideceğini söyledi.

"MHP nerede?" sorularına yanıt vermeyeceğini kaydeden Bahçeli, "Yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim. Biz her yerdeyiz" dedi.

"Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok” diyenleri "kanı bozuklar" olarak niteleyen Bahçeli, "Hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın ama mecburum; devlet yok diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir" ifadelerini kullandı.

Ahbap ve BaBaLa TV Bahçeli'nin hedefinde

Devlet dışında yardım toplayan sivil toplum örgütlerine ve oluşumlara tepki gösteren Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir, bizim nazarımızda da itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?"

Bahçeli, yardım ve desteklerin AFAD'a yapılmasını da istedi.

MHP Genel Başkanı, "Bir enkazımızı kaldıralım, belimizi iyice doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağız" ifadelerini de kullandı.

"Her şey Allahtan gelir"

"Biz bir kader planı çerçevesinde her şeyin Allah’tan geldiğine inanırız" sözlerini kullanan Bahçeli, deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı ve kurtarılan bazı çocukların yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Bahçeli, yardıma gelen ülkelere de teşekkür ederken muhalefete yüklendi:

"Matem günlerimizde nasıl bir vicdanla oy avcılığına tenezzül edebildiler? Fransa'da yayımlanan, Hz.Peygamber’e ve mukaddesatımızın emanetlerine zaman zaman saldıran Charle Hebdo dergisiyle CHP’nin başındaki zat arasında bir fark göreniniz var mıdır? 'Hükümet depremle başa çıkamıyor' diye başlık atan İngiliz The Economist dergisiyle; 'Devlet nerede, ses var devlet yok, iktidar enkaz altında, halkın üstüne çöken AKP-MHP rejimidir' manşetleri atan gazeteler arasında en küçük bir başkalık söz konusu mudur? 'Sorun sensin Erdoğan' diyen terörist Demirtaş ile 'suçlu Erdoğan’dır' diyen Kılıçdaroğlu demir bir paranın yazı ve turası değil midir?"

Yardım çalışmalarının gecikmesine atıf yaparak, "Böyle bir devletin düşmanı olmak meşrudur" ifadelerini kullanan TİP Milletvekili Ahmet Şık'a yönelik sert ifadeler kullanan Bahçeli, "Meclis'ten yaka paça atmak güvenlik konusudur" dedi.

Çok tartışılan kararla üniversitelerin 3 aylık süre zarfında uzaktan eğitime geçmesini de değerlendiren Bahçeli, bu karara sıcak baktıklarını kaydetti.

Ahbap kurucusu Haluk Levent'ten Bahçeli'ye yanıt

Ahbap'ın kurucusu, sanatçı Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'ye yanıt verdi. Levent, "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz" ifadesini kullandı.

DW / KE,HT

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