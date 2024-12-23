Baerbock'tan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Kürtlerle çatışmayın

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de Türkiye ile Kürtler arasında bir savaşçıkması uyarısında bulunarak "Kürtlerle çatışmada yüzü gülen üçüncü tarafın IŞİD olmasının kimseye faydası olmaz" dedi.

Böyle bir durumun Suriye, Türkiye ve Avrupa için bir güvenlik tehdidi oluşturacağını belirten Baerbock, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini, "daha önce İran ve Rusya örneğinde olduğu gibi üçüncü tarafların ülkede yine dolaplar çevirmesinin" kabul edilemeyeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı, Suriye'de IŞİD'in geri püskürtülmesinde Kürtlerin özel bir rol oynadığına işaret ederek "Türkiye'nin tabii ki meşru güvenlik çıkarları var. Her ülke gibi Türkiye de terörizmden kurtulmak istiyor. Ancak bu Kürtlerin bir kez daha sürülmesi ve yeniden şiddet yaşanması için kullanılamaz" diye konuştu.

Baerbock, uluslararası toplumun bu konuda "Yeniden şiddet yaşanmaması için, yeni radikal güçler oluşmaması için, terörle geçen yılların ardından insanların nihayet güvenlik içinde yaşayabilmesi için hepimiz sorumluluk taşıyoruz" mesajı vermesi gerektiğini kaydetti.

Yeşiller partili politikacı, "IŞİD teröristlerinin Kürtlere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamlara" işaret ederek Kobani kentinin "Kürtlerin IŞİD'e karşı cesur savaşının sembolü" olduğunu söyledi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesiyle birlikte Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Kürtlerin kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç'te kontrolü ele geçirmişti. Suriyeli Kürtler, Türkiye ve SMO'nun Kobani kentine operasyon hazırlığında olduğunu düşünüyor.

AFP,dpa/BK,EC

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