Baerbock: Rusya saldırırsa çok sert bir yanıt alır

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna‘ya saldırıda bulunması durumunda çok sert bir yanıtla karşılaşacağını ifade etti. Federal parlamentoda, Ukrayna krizi ile ilgili oturumda kürsüden konuşan Bakan Baerbock, "Olası yeni bir saldırıda, geniş yelpazede farklı cevap seçenekleri önümüzde duruyor, Kuzey Akım 2 dahil" söyleminde bulundu.

Konuşmasında, "Evet, biz her zaman diyalogdan yanayız. Konuşan kişi ateş etmez" diyen Baerbock, diğer yandan, "Avrupa barış düzeninin temel sütunlarının tartışılmaz olduğunu, yanlış anlamaya mahal vermeyecek sertlikte dile getirilmesi gerektiğini" belirtti. Almanya ile müttefiklerinin, "Ukrayna'ya karşı yeni bir askeri harekatın Rusya açısından ağır sonuçlar doğuracağını çok net bir şekilde dile getirdiğini" vurgulayan Annalena Baerbock, Rusya'nın tavrını da eleştirerek, "Yüz binlerce askerin, mantıklı bir sebep yok iken tanklarla, toplarla Ukrayna sınırında toplanmasını tehdit olarak algılamamak zor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, NATO'nun Doğu Avrupa ülkelerinden çekilmesi talebine de değinen Dışişleri Bakanı, "Avrupa güvenlik düzeni ile bağdaşmayan sözde güvenlik garantilerine" karşı olduklarını belirtti.

Arşiv - Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yapılan tatbikatta bir Rus askeri (14.12.2021)

Almanya'nın Ukrayna'ya yardımları

Almanya'nın Ukrayna'yı yeterli oranda desteklemediği eleştirilerine de karşı çıkan Baerbock, iki ülke arasındaki iş birliğine, ülkesinin sağladığı ekonomik desteğe ve askeri alandaki yardımlara dikkat çekti. Almanya tarafından açıklanan ve kamuoyunda yer yer alay konusu olan Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderilmesi konusuna da değinen Bakan, bu yardımın "Ukrayna'nın isteği üzerine" gerçekleşeceğini dile getirdi.

Baerbock, Almanya'nın bunun yanı sıra şu anda, Ukrayna'nın liman kentlerinden Odesa'da bir sığınağın onarımına katkıda bulunduğunu ve Ukrayna askerlerinin eğitimine destek verdiğini aktardı.

Silah sevkiyatına "hayır"

Almanya‘nın Ukrayna'ya olası bir silah yardımına karşı çıktığını bir kez daha yineleyen Dışişleri Bakanı Baerbock, Normandiya Formatı adı altında, Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılan dörtlü görüşmelere atıfta bulunarak, "Tam da şu anda, az da olsa açılmaya başlayan çatışmasızlık kapısının kapatılmaması" gerektiğini ifade etti.

Ukrayna kriz'nin çözümünde belirleyici noktanın Batı'nın tek vücut halinde ve bir takım gibi hareket etmesi olduğunu vurgulayan Baerbock, "Bir takımda 11 tane santrafora ihtiyaç yoktur. Bu sorunun ele alınışında da çeşitli roller var. Polonya ve Litvanya'nın durumu Almanya'dan farklı. İngiltere ve Fransa da öyle" dedi. Baerbock son olarak, Alman hükümeti için önceliğin müzakere sürecindeki ilerlemeler olduğunu dile getirdi.

AFP,dpa / ET,BK

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