Baerbock: Almanya petrol ambargosuna hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Almanya'nın Rusya'ya olası bir petrol ambargosuna hazır olduğunu söyledi. Baerbock, Almanya'nın AB'nin birlik içinde hareket etmesi için de çabaladığını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman birinci kanalı ARD'de katıldığı tartışma programında Rusya'ya olası bir petrol ambargosu konusunda açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırlayacağı altıncı yaptırım paketinde petrol ambargosunun da yer alması gerektiğini savunan Baerbock, birkaç hafta öncesine kadar olası bir enerji yaptırımına bir ay dahi dayanılmayacağının düşünüldüğünü ancak geçen süre içinde gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Rusya'ya uygulanacak enerji yaptırımlarının yıllar sürebileceğini ifade eden Bakan, "AB içinde Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketinde petrol ambargosu konusunda ortak bir tutum benimsenmesi için çaba gösteriyoruz" dedi. Baerbock, Rusya yaptırımlarının kaldırılmasının Rusya'nın tüm birliklerini Ukrayna topraklarından çekmesi halinde mümkün olabileceğini söyledi.

AB petrol ambargosuna hazırlanıyor

AB'nin diplomatik çevrelerinden alınan bilgilere göre, Avrupa Birliği Komisyonu Rusya petrolünün AB'ye ithal edilmesini düzenleyen yeni bir yaptırım paketinin hazırlığı içinde. Şu ana kadar olası bir petrol ambargosuna mesafeli yaklaşan Almanya'nın tutum değiştirmesinin de bu konuda etkili olduğu belirtiliyor. Diplomatların verdiği bilgilere göre, AB ülkelerinin enerjiden sorumlu bakanları bugün Brüksel'de düzenlenecek özel toplantıda Rusya'ya petrol ambargosu konusunu ele alacak. Toplantıda, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını durdurduğu Polonya ve Macaristan'a destek konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Baerbock Almanya'nın silah kararını savundu

ARD'de katıldığı programda Almanya'nın Ukrayna'yaağır silah sevketme kararını da savunan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Eylemsizliğin sorumluluğunu da taşıyoruz" dedi. "Şu anda Ukrayna'ya silah göndermeme, ağır silah göndermeme kararı alsaydık, Ukrayna'da başka bölgeleri Rusya'ya teslim ederdik. Hiçbir şey yapmıyor olsaydık, Ukraynalıların acısı çok, çok daha büyük olurdu" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya sevkedeceği silahlar konusunda muhalefet sıralarından tepki gelmişti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika sorumlusu Johann Wadephul, Ukrayna'ya sevkedilmesi kararlaştırılan "Gepard" tipi zırhlı uçaksavar tanklarının doğru silah olup olmadığı konusunda tereddütlerini dile getirdi. Bunun, "en karmaşık silah sistemlerinden biri olduğunu" belirten Wadephul, bu tankları kullanabilmek için gereken eğitimin altı ay sürdüğünü belirterek, bu sistemin seçilmiş olmasının "savunma bakanının bilgisizliğine bağlanabileceğini" söyledi.

Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'yaağır silah göndermek için sunulan önerge, geçen hafta koalisyon ortakları Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yanı sıra Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) destekleriyle onaylanmıştı.

dpa,DW/BÖ,TY