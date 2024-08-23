BAE Taliban elçisini resmen kabul etti

Çin'den sonra Birleşik Arap Emirlikleri de Taliban'ın atadığı Afganistan büyükelçisini resmen kabul etti. Yine de bunun rejimin tanınması anlamına gelmediği belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Taliban rejiminin atadığı Afganistan büyükelçisinin güven mektubunu kabul etti, böylece Çin'den sonra bu yönde adım atan ikinci ülke oldu. Ocak ayı sonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Afgan elçinin güven mektubunu kabul etmişti.

Taliban elçisini kabul etmiş olsa da Pekin gibi Abu Dabi için de bunun rejimin resmen tanındığı anlamına gelmediği belirtiliyor. Yine de gelişme Birleşmiş Milletler'de tanınmayan ve dünyanın büyük bölümü tarafından dışlanan Taliban için önemli bir zafer olarak görülüyor.

Afganistan'da ilkokuldan sonra eğitime devam etmelerine izin verilmeyen kadınların sosyal yaşama katılmalarını neredeyse imkansızlaştıran yeni yasa bu ay başında yürürlüğe girmişti.

Petrol zengini Körfez ülkesinden Afgan halkı ile "köprüler inşa etmeye" kararlı oldukları açıklaması geldi. Kararın Afgan halkına yardım edeceği savunulan açıklamada, BAE'nin kalkınma ve yeniden inşa projeleriyle Afganistan'a yardım edeceği bunun bölgede istikrara katkı sunacağı kaydedildi.

Bir ara Türkiye'nin de talip olduğu Kabil havalimanı dahil Afganistan'daki sivil havacılık işletmesi BAE'li bir şirket olan GAAC'nin kontrolünde. Geçen hafta BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Taliban rejimi Başbakanı'nı BAE'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Haziran ayında da ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı Taliban'ın İçişleri Bakanı BAE'yi ziyaret etmişti.

ABD, Taliban rejiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani'nin yakalanmasına yardım edene 10 milyon dolar ödül vaat ediyor. Fotoğraf: Siddiqullah Alizai/AP/picture alliance

BAE, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 2001'deki ABD işgaliyle devrilen önceki Taliban hükümetini tanıyan üç ülkeden biriydi.

Taliban kısa süre önce Londra'dan Roma'ya Batı ülkelerinde kendilerine tabi olmayan tüm Afganistan temsilcilikleri ile ilişkilerini kopardı. Eski yönetimin atadığı personelin bulunduğu bu temsilciliklerde düzenlenen vize ve pasaportların geçerliliği olmadığı duyuruldu.

Halihazırda Pakistan, Rusya, İran ve birkaç Orta Asya ülkesinde Taliban diplomatları görev yapıyor ancak güven mektuplarını sunamadıklarından resmi bir tanıma sahip değiller.

Türkiye dahil yaklaşık 40 ülke ise Afganistan'daki diplomatik temsilciliklerini açık tutuyor.

AFP,DW / MUK,HT

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