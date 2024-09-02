Azerbaycan'da sürpriz yok: Aliyev'in partisi birinci

Azerbaycan'da Pazar günkü erken genel seçimleri beklendiği gibi Devlet Başkanı İlham Aliyev'in partisi ilk sırada tamamladı. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunun açıklamasına göre Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) 125 sandalyeli meclise 68 vekil gönderdi. Önceki dönemde YAP'ın sandalye sayısı 69'du.

Resmi olmayan sonuçlara göre 44 bağımsız aday milletvekili seçilebildi. Ayrıca birkaç küçük partinin temsilcisi de mecliste kendine yer buldu ancak Reuters'a göre bu isimler pratikte Aliyev'in politikalarıyla uyumlu hareket eden kişiler.

Sonuçların belli olmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı.

Dışişlerinin yazılı açıklamasında, "Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 37'de kaldı.

Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP 29'a ev sahipliği yapılacağı gerekçesiyle erkene çekilen genel seçimler, Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri almasından beri bir ilk olma özelliği taşıyor.

2003'ten bu yana iktidarda olan Aliyev, geçen Şubat'ta yüzde 92 ile beşinci görev dönemi için seçilmişti.

Reuters,DW / MUK,BK

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