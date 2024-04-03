Azerbaycan'da "AB-ABD-Ermenistan görüşmesi" rahatsızlığı

Brüksel'de ABD, AB ve Ermenistan arasında yapılacak üst düzey toplantı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Azerbaycan lideri Aliyev arasında gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya'dan da açıklama geldi.

Brüksel'de ABD, AB ve Ermenistan arasında yarın gerçekleştirilecek üçlü üst düzey görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla aradığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller'in aktardığına göre Aliyev'e Ermenistan ile gerilimin düşürülmesi çağrısı yapan Blinken, barış görüşmelerine desteğini açıklayarak barışın tüm bölgeye ekonomik yarar sağlayacağına vurgu yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan askerleri arasında Salı günü yine çatışma haberleri gelmiş, iki taraf da gerilimden birbirini sorumlu tutmuştu. Blinken Aliyev'e sınırda gerilimin artmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını söyleyerek iki tarafın da saldırgan söylemden kaçınması uyarısında bulundu.

Blinken'ın ayrıca Azerbaycan'daki insan hakları konusunu da gündeme getirerek Aliyev'den insan haklarına saygı gösterilmesini istediği kaydedildi.

Perşembe günü Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Blinken ve AB ülkelerinden liderlerin katılacağı toplantıda Batılı ülkeler, Rusya'dan uzaklaşan Ermenistan ile ilişkileri güçlendirme ve ülkeye ekonomik destek yollarını görüşecek.

Aliyev'den "Ermenistan'a askeri yardım" uyarısı

Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya ise Bakü'nün Brüksel'deki toplantıdan duyduğu rahatsızlık damgasını vurdu. Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın aktardığına göre Aliyev, "Azerbaycan'ın haklı endişeleri göz önünde bulundurulmadan" yapılacak görüşmenin Güney Kafkasya'da barış ve iş birliğinden ziyade yeni bölünme hatları oluşmasına ve gerilimin artmasına yol açacağı" uyarısı yaptı.

Aliyev'in Blinken'a, "Elimdeki bilgilere göre üçlü toplantının hazırlık sürecinde Ermenistan'a askeri yardım, Azerbaycan ile sınır bölgelerinde askeri altyapı oluşturulması, Ermenistan'ın Avrupa barış mekanizması hatları boyunca ve ABD bütçesinden silahlandırılması da tartışılmıştır. Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma politikası dahil olmak üzere bu tür Azerbaycan karşıtı adımlar, bölgede silahlanma yarışını teşvik edecek ve provokasyonlara yol açacaktır" uyarısı yaptığı bildirildi.

Azerbaycan'ın açıklamasında Blinken'ın Aliyev'e üçlü görüşmenin Bakü'yi hedef almadığını, görüşmenin ana temasının Ermenistan'ın ekonomik kalkınması olacağını söylediği bildirildi.

Rusya'dan üçlü görüşme çağrısı

ABD, AB ve Ermenistan arasındaki üçlü görüşme Azerbaycan'da rahatsızlık yaratırken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Rusya ile birlikte üçlü görüşmeleri yeniden başlatmaya çağırarak "Partnerlerimizi verimliliği kanıtlanmış formatlarda Rusya'nın desteğiyle iletişimi yeniden başlatmak için siyasi irade göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Bakü ve Erivan arasındaki tüm toprak anlaşmazlıkları ve hak iddialarının sadece siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğine vurgu yapan Zakharova, "Tarafların birinden taviz koparıp diğerine tehditlerde bulunan AB ve ABD'den farklı olarak, biz her zaman günümüz Kafkasyasının bütününde kalıcı barış ve refahı sağlamak üzere mevcut farklılıkların kapsamlı, uzlaşı temelli bir şekilde giderilmesini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

DW,AFP / BK,ET

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