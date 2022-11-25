Azerbaycan: Macron varsa biz yokuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ barış müzakerelerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u arabulucu olarak dahil etmek istemesi üzerine 7 Aralık'taki görüşmeyi iptal etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 7 Aralık'ta Brüksel'de planlanan görüşmesini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın da katılacak olması nedeniyle iptal etti.

Aliyev, "Paşinyan görüşmeye sadece Macron'un arabulucu olarak katılması şartıyla geleceğini söyledi. Yani buluşma gerçekleşmeyecek" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Paşinyan'ı barış görüşmelerini tahrip etmeye çalışmakla suçladı.

Macron Bakü'yü kızdırmıştı

Azerbaycan, Fransa'yı Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan yanlısı tutum izlemekle suçluyor. Ekim ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da "korkunç bir savaş başlatmak ve vahşet"le suçlaması Bakü'nün sert tepkisine neden olmuştu. Aliyev, Macron'un "taraflı" ifadelerinin kabul edilemeyeceğini belirtmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ın barış görüşmelerinde Fransa'nın arabuluculuğunu kabul etmeye zorlandığını söylemişti.

Son dönemde AB ve ABD'nin arabuluculuğunda bir barış anlaşmasına imza atılması için müzakereler yürütülmeye başlanmış, Aliyev ve Paşinyan Brüksel ve Washington'dagörüşmeler gerçekleştirmişti. Azeri ve Ermeni liderler son olarakgeçen ay AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda bir araya gelmişti.

Dağlık Karabağ sorunu nedir?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bölge uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınmaya devam etmişti. Dağlık Karabağ'da on yıllar süren gerilim ve yaşanan çatışmalar 30 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Son olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında patlak veren altı haftalık savaşta Rusya arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmiş ve Ermeni güçler Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerinden çekilmek zorunda kalmıştı.

AFP/BK,HS