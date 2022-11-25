  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Kadın Hakları
Ukrayna Savaşı
Michel, Paşinyan, Macron ve Aliyev Ekim ayında Prag'da bir araya gelmişti.
Michel, Paşinyan, Macron ve Aliyev Ekim ayında Prag'da bir araya gelmişti.Fotoğraf: Presidency of Azerbaijan/Handout/Anadolu Agency/picture alliance
PolitikaAzerbaycan

Azerbaycan: Macron varsa biz yokuz

16 dakika önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ barış müzakerelerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u arabulucu olarak dahil etmek istemesi üzerine 7 Aralık'taki görüşmeyi iptal etti.

https://p.dw.com/p/4K4gH

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 7 Aralık'ta Brüksel'de planlanan görüşmesini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın da katılacak olması nedeniyle iptal etti.

Aliyev, "Paşinyan görüşmeye sadece Macron'un arabulucu olarak katılması şartıyla geleceğini söyledi. Yani buluşma gerçekleşmeyecek" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Paşinyan'ı barış görüşmelerini tahrip etmeye çalışmakla suçladı.

Macron Bakü'yü kızdırmıştı

Azerbaycan, Fransa'yı Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan yanlısı tutum izlemekle suçluyor. Ekim ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da "korkunç bir savaş başlatmak ve vahşet"le suçlaması Bakü'nün sert tepkisine neden olmuştu. Aliyev, Macron'un "taraflı" ifadelerinin kabul edilemeyeceğini belirtmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ın barış görüşmelerinde Fransa'nın arabuluculuğunu kabul etmeye zorlandığını söylemişti.

Son dönemde AB ve ABD'nin arabuluculuğunda bir barış anlaşmasına imza atılması için müzakereler yürütülmeye başlanmış, Aliyev ve Paşinyan Brüksel ve Washington'dagörüşmeler gerçekleştirmişti. Azeri ve Ermeni liderler son olarakgeçen ay AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda bir araya gelmişti.

Dağlık Karabağ sorunu nedir?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bölge uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınmaya devam etmişti. Dağlık Karabağ'da on yıllar süren gerilim ve yaşanan çatışmalar 30 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Son olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında patlak veren altı haftalık savaşta Rusya arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmiş ve Ermeni güçler Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerinden çekilmek zorunda kalmıştı.

AFP/BK,HS

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Michel, Paşinyan, Macron ve Aliyev Ekim ayında Prag'da bir araya gelmişti.

Azerbaycan: Macron varsa biz yokuz

Politika16 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Çin yönetiminin sert Covid-19 önlemleri, artık halkta öfke yaratıyor

Çin'de hükümetin sıfır Covid politikasına öfke artıyor

Çin'de hükümetin sıfır Covid politikasına öfke artıyor

Politika23 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen Altılı Masa liderleri - (02.10.2022)

Baharda erken seçime muhalefet vetosu gelir mi?

Baharda erken seçime muhalefet vetosu gelir mi?

Politika8 saat önce
Taksim Tünel Meydanı yakınlarında, erkek şiddetine karşı protesto eylemi düzenleyen kadınlar - İstanbul

Sığınmaevlerindeki "baskı ve denetimler" kadınları kaçırıyor

Sığınmaevlerindeki "baskı ve denetimler" kadınları kaçırıyor

Eşitlik9 saat önce
Amasra'daki maden faciasında 42 madenci yaşamını yitirmişti

Amasra: Madenci yakınlarına "avukatınızı değiştirin" baskısı

Amasra: Madenci yakınlarına "avukatınızı değiştirin" baskısı

Hukuk ve Adalet21 saat önce

Almanya'dan PKK ve YPG'ye 300 kişi katıldı

Almanya'dan PKK ve YPG'ye 300 kişi katıldı

Politika21 saat önce
Alman Milli Futbol Takımı oyuncuları, Japonya ile karşılaşma öncesinde ağızlarını kapayarak kameralara poz verdi

Avrupa'da FIFA'ya karşı saflar sıklaşıyor

Avrupa'da FIFA'ya karşı saflar sıklaşıyor

Spor23 saat önce
Ana sayfaya dön