Azerbaycan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesine yönelik bir "Terörle mücadele operasyonu" başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki Ermeni güçlerine yönelik hedeflere saldırılarda bulunulduğu bildirilirken, Hankendi kentinde bulunan bir AFP haber ajansı muhabiri, şehirde çok sayıda patlama olduğunu aktardı.

Savunma Bakanlığı, söz konusu "operasyonun" amacının, Dağlık Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek ve burada bulunan Ermeni ordu güçlerini geri çekilmesini sağlamak olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca, başlatılan harekatla ilgili olarak Rusya ve Türkiye'nin haberdar edildiğini belirterek, "Rusya Federasyonu'nun barış gücü komuta merkezi ve Türk-Rus gözlem merkezine faaliyetler hakkında bilgi verildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasının devamında, sadece askeri hedeflerin vurulduğu ve siviller ile sivil altyapıya yönelik herhangi bir hedefe saldırı düzenlenmediği dile getirildi.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın bir parçası olan ancak nüfusunun büyük bölümü Ermenilerden oluşan Dağlık Karabağ için iki ülke ilk olarak 90'lı yılların başında savaşmış ve Ermenistan bölgeyi işgal etmişti. 2020 yılında yapılan İkinci Karabağ Savaşı'nda ise Azerbaycan orduları, Dağlık Karabağ'ın büyük bir kısmını yenden ele geçirdi.

AFP / ET,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?