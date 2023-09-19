  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
PolitikaAzerbaycan

Azerbaycan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı

19 Eylül 2023

Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilerin askeri hedeflerine saldırı başlattığını duyurdu.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırıdan Türkiye ve Rusya'nın haberdar edildiğini bildirdi.

https://p.dw.com/p/4WXzU
Laçin kentinde Azerbaycan birliklerine ait askeri araçlar ve bir köpeği tasmasından tutan Azeri asker - (01.09.2022)
ArşivFotoğraf: Resul Rehimov /AA/picture alliance

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesine yönelik bir "Terörle mücadele operasyonu" başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki Ermeni güçlerine yönelik hedeflere saldırılarda bulunulduğu bildirilirken, Hankendi kentinde bulunan bir AFP haber ajansı muhabiri, şehirde çok sayıda patlama olduğunu aktardı.

Savunma Bakanlığı, söz konusu "operasyonun" amacının, Dağlık Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek ve burada bulunan Ermeni ordu güçlerini geri çekilmesini sağlamak olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca, başlatılan harekatla ilgili olarak Rusya ve Türkiye'nin haberdar edildiğini belirterek, "Rusya Federasyonu'nun barış gücü komuta merkezi ve Türk-Rus gözlem merkezine faaliyetler hakkında bilgi verildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasının devamında, sadece askeri hedeflerin vurulduğu ve siviller ile sivil altyapıya yönelik herhangi bir hedefe saldırı düzenlenmediği dile getirildi.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın bir parçası olan ancak nüfusunun büyük bölümü Ermenilerden oluşan Dağlık Karabağ için iki ülke ilk olarak 90'lı yılların başında savaşmış ve Ermenistan bölgeyi işgal etmişti. 2020 yılında yapılan İkinci Karabağ Savaşı'nda ise Azerbaycan orduları, Dağlık Karabağ'ın büyük bir kısmını yenden ele geçirdi.

 

AFP / ET,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Laçin kentinde Azerbaycan birliklerine ait askeri araçlar ve bir köpeği tasmasından tutan Azeri asker - (01.09.2022)

Azerbaycan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı

Politika19 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya'nın aldığı yeni göç kararları çözüm olacak mı?

İtalya'nın aldığı yeni göç kararları çözüm olacak mı?

Politika19 Eylül 2023
Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları

Türkiye-AB ilişkileri hangi noktada?

Türkiye-AB ilişkileri hangi noktada?

Politika19 Eylül 2023
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarından bir görüntü

Hükümetin yok dediği tehlike asbest Hatay'da

Hükümetin yok dediği tehlike asbest Hatay'da

Sağlık19 Eylül 2023
Rusya'nın başkenti Moskova'da Orta Asya'dan gelen göçmenler

Rus ordusuna Orta Asya'dan göçmen takviyesi

Rus ordusuna Orta Asya'dan göçmen takviyesi

Politika17 Eylül 2023
İran'daki protestolar sırasında yanan lastiklerin önünde bir kadın

Mahsa Amini'nin ölümü İran'ı nasıl değiştirdi?

Mahsa Amini'nin ölümü İran'ı nasıl değiştirdi?

Politika16 Eylül 2023
Trans bir öğrenci elinde gökkuşağı bayrağı

LGBTİ+ karşıtı eylem: Aileyi koruma adı altında nefret suçu

LGBTİ+ karşıtı eylem: Aileyi koruma adı altında nefret suçu

Toplum16 Eylül 2023
Ana sayfaya dön