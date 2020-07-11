 Ayasofya kararı diplomatik ilişkileri nasıl etkileyecek? | TÜRKİYE | DW | 11.07.2020

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TÜRKİYE

Ayasofya kararı diplomatik ilişkileri nasıl etkileyecek?

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına uluslararası tepkiler sürerken DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar, kararın Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini çıkmaza sokabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Danıştay'ın kararı Ayasofya'nın önünde toplananlar tarafından sevinçle karşılandı

Danıştay'ın kararı Ayasofya'nın önünde toplananlar tarafından sevinçle karşılandı

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkartılarak cami olarak kullanılması kararına Avrupa Birliği (AB), Rusya ve ABD'den gelen tepkiler, bu kararın Türkiye'nin ikili ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.

DW Türkçe'nin konuştuğu uzmanlar, Ayasofya kararına ilişkin endişelerini dile getirirken, bu kararın ardından Türkiye'deki "din özgürlüğünün" ve "laikliğin" daha çok sorgulanabileceğine dikkat çekti. 

"Yunanistan AB içinde gürültü koparacak"

AB'ye tam üyelik yolundaki Türkiye'nin müzakere sürecini Kıbrıs politikası yüzünden tıkayan Yunanistan, Ayasofya kararını "bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" olarak nitelendirdi.  Yunanistan'ın bu çıkışının AB'deki Türkiye karşıtlarının eline "yeni bir koz" verebileceği kaygısı yarattı. Uluslararası ilişkiler uzman Soli Özel DW Türkçe'ye "Yunanistan'ın AB içinde gürültü kopartacağı açık. Ama bu gürültüde asıl belirleyici olan mülteciler meselesi olabilir. Bu yüzden AB, Türkiye'ye bambaşka bir açıdan bakıp, çıkar ilişkisini sürdürmeyi tercih edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Peki; nedir bu bakış açısı? "AB; Türkiye'nin laik ülke kategorisinden çıkıp, hızla Ortadoğu'ya kaydığını bir kenara not edecek" diyen Özel, yurt dışında görev yapan Türk imamlara ilişkin yeni kriterler konulabileceği öngörüsünü dile getirdi. Özel, Avrupa'da Türkiye'nin laikliğinin daha çok sorgulandığı, yargılandığı ve hatta eleştirildiği günler kapıda olduğu belirtti.

"Fransa'nın Türkiye karşıtlığı artacak"

AKP'nin kurucularından ve AKP'li ilk dışişleri bakanı olan Yaşar Yakış, "AB içinde Türkiye karşıtlığını artıracak ilk ülke Fransa olacaktır" yorumu yapıyor. Fransa'nın koyu Katolik nüfusun ağırlıkta olduğu bir ülke olmasına karşın, Ayasofya kararıyla birlikte Türkiye'nin laik yapısını her platformda sorgulamaya açacağını düşünen Yakış, "Kimse Ayasofya kararı yüzünden Türkiye ile ilişkilerini koparmayacak ama ikili ilişkilerde yeni bir baş ağrısı yaşanacak" dedi.

Bu süreçte Yunanistan'ın da çok eleştiri toplayacağını söyleyen Yakış, Avrupa'da resmi caminin olmadığı tek başkentin Atina olduğunu hatırlattı. Yakış, Ayasofya kararıyla Türkiye'nin AB'yle ilişkilerinde dini özgürlüklerin daha yüksek sesle tartışılacağını ve ilişkilerin geliştirilmesine dönük çabaların geride kalacağını düşünüyor.

Danıştay'ın kararının açıklanmasının ardından Ayasofya önünde çok sayıda kişi toplandı

Danıştay'ın kararının açıklanmasının ardından Ayasofya önünde çok sayıda kişi toplandı

"AB ile ilişkiler zaten dibe durmuş durumda"

Alman Marshall Fonu Türkiye Direktörü Özgür Ünlühisarcıklıya göre de Ayasofya kararı Türkiye'nin uluslararası alandaki imajını olumsuz etki yapacak nitelikte.

Ünlühisarcıklı, "Yaşanan tüm olumsuzlukların içinde küçük bir detay olacak Ayasofya. Zaten AB'yle ilişkiler dibe vurmuş durumda. Türkiye ancak Ayasofya'yı içinde ibadet de yapılan bir müze gibi tutabilirse, içindeki Hristiyanlığa dair figürleri kapatmayıp koruyabilirse AB'yle ilişkileri geliştirme şansını korur" şeklinde konuştu.

"Rusya ve Amerika'yla ilişkilerde yeni sıkıntı"

Rusya Ayasofya kararını eleştirerek, "üzücü" olarak nitelendirirken, ABD'den de kararın "hayal kırıklığı yarattığı" açıklaması geldi.

Türkiye-Amerika ilişkilerinin uzun süredir karşılıklı çıkar doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Özgür Ünlühisarcıklı, Washington yönetiminin Ayasofya'yı dert etmektense "çıkar odaklı bir dış politika" izlemeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin çok uzun süredir ABD ile Rusya arasında sıkıştığına dikkat çeken Yaşar Yakış, "Rusya da, Amerika da Ayasofya'yı ikili ilişkilerde yeni koz olarak kullanmaktan kaçınmayacaklardır. Her iki ülke de Ankara'yı her fırsatta dini özgürlükler, temel hak ve hürriyetler konusunda Türkiye'yi sıkıştırırken Ayasofya'yı kullanacaklardır" dedi.

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Ayasofya: Neden tartışılıyor, simgesel önemi ne?

"Seküler bir ülkeye yakışmayan şeyler"

1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze statüsü verilen Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte en çok tartışılan konuların başında anayasada yer alan ve Türkiye'nin laik devlet yapısına sahip olduğunu gösteren hükmün değişip değişmeyeceği geliyor.

Soli Özel "Ayasofya'nın müzeye dönüşmesi nasıl Türkiye'de cumhuriyet rejiminin sembolik bir göstergesiyse, camiye dönüştürülmesi kararı da karşıt bir anlayışın sembolü olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Yaşar Yakış, "Türkiye'de anayasal rejim seküler ancak AKP'nin ikinci döneminden sonra bu seküler yapıda ciddi aşınma olduğunu herkes biliyor. Ayasofya kararı, bu aşınmayı hızlandıracak bir karar. Çünkü Türkiye seküler bir ülkeye yakışmayan şeyleri yapıyor" görüşünü dile getirdi.

Atatürk'ün Türkiye'yi "sıfırdan yarattığını" vurgulayan Yakış'a göre, Ayasofya kararı Türkiye'yi "batıracak bir karar değil" ancak Türkiye'yi modern dünyada "yükseltecek de bir karar değil". "Türkiye, cumhuriyetin kazanımlarını hızla kaybediyor. Temel hak ve hürriyetlerde aşınma ve gerileme var" diyen Yakış, "Erdoğan, iktidarını korumak için Ayasofya'yı ibadete açtı ancak Türkiye bugün, İran ya da Tunus gibi ülkelerin örnek aldığı bir ülke olmaktan çıkmıştır" eleştirisini getirdi.

  • default

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Ayasofya, 916 yıl kilise olarak kullanıldıktan sonra 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasıyla camiye çevrildi. 481 yıl cami olarak kaldı ve taşıdığı sembolik ve ideolojik değerler nedeniyle siyasi kavgaların ortasında yer aldı. İşte yüz yıllardır tartışmaların odağında olan Ayasofya'nın kısa bir tarihi.

  • Die Kuppelbasilika Hagia Sophia - Foto: imago/blickwinkel

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Mimari dönüm noktası

    Roma İmparatoru I. Jüstinyen 532 yılında İstanbul’a huşu veren bir kilise yapılmasını ister. “Adem’den beri olmayan ve bir daha yapılamayacak olan” bir kilisedir bu. Yaklaşık 10 bin işçi kilisenin inşaat çalışmalarında yer alır. Boğaziçi bazilikası bin yıl boyunca Hıristiyan âleminin en büyük kilisesi olarak kalır.

  • Innenraum der Hagia Sophia - Foto: Burak Kara/Getty Images

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Bizans’ın taç giyme kilisesi

    I. Jüstinyen'in Ayasofya’nın yapımı için 150 ton altın harcadığı rivayet edilir. Yapı daha sonra bazı düzeltmeler gerektirir. Son derece geniş olan kubbe deprem sırasında zarar görür. ‘Kutsal Bilgelik’ anlamına gelen Ayasofya, Roma imparatorluğunun resmi kilisesi olarak kullanılmaya başlanır. 7’nci yüzyıldan itibaren neredeyse tüm Bizans imparatorları burada taç giyer.

  • Sultan Mehmet II. (der Eroberer), Darstellung aus den Sarayı-Albums - - Foto: Bilkent University / Sinan Bey (public Domain)

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Kilisenin camiye dönüşümü

    1453’te İstanbul Bizans egemenliğinden çıkar. Şehrin fethinden sonra Osmanlı imparatoru Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı camiye çevirir. Haçların yerine hilaller konur, çanlar ve sunaklar kaldırılır, mozaik ve fresklerin üzeri boyanır. İlk minarenin eklenmesiyle artık Ayasofya bir camidir.

  • Der türkische Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk - Foto: ddp images/AP Photo

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Caminin müzeye dönüşümü

    Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında Ayasofya’yı müzeye çevirir. Restorasyon çalışmaları sırasında eski Bizans mozaikleri tekrar gün ışığına çıkar. Bu süreçte İslami figürler tahrip edilmemek için bakıma alınır.

  • Schriftzüge Mohammed und Allah sowie eine Ikone von Maria und Jesus - Foto: BULENT KILIC/AFP/Getty Images

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Hıristiyanlıkla İslamiyet’in eşitliği

    Ayasofya’nın öyküsü her yerde görülebilir. Hz. Muhammed (sol) ve Allah (sağ) yazılarının arkasında Meryem’in ana kucağında Hz. İsa görülüyor. Aynı zamanda büyük kubbenin üzerinde 40 pencere bulunuyor. Bu pencereler kubbede çatlak oluşumunu önlemek ve ışığın içeri girmesini sağlamak için yapılmış.

  • Jesus-Mosaik (Mitte) - Foto: STR/AFP/Getty Images

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Bizans simgeleri

    Ayasofya’daki en görkemli mozaik, güney galerisinin duvarına işlenmiş olan 14’üncü yüzyıl sanat eseri. Tamamen restore edilmese de yüzleri açıkça ayırt edilebiliyor. Ortada Hz. İsa, solda Meryem ve sağda 12 havariden biri olan Yuhanna.

  • default

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Yüksek sembolik değer

    Ayasofya’nın önünde aynı zamanda Mavi Camii (sağdaki) olarak da bilinen Sultanahmet Camii yer alıyor. Osmanlı imparatorluğu tarafından İstanbul’un fethinin sembolü olarak Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini savunanlar hep oldu. Onlara göre bu İslam mirası muhafaza edilmeli.

  • Patriarch Bartholomäus I. - (c) dpa

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Ortodoks Hıristiyanlarının talepleri

    Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği I. Bartholomeos uzun yıllardır Ayasofya'da Hıristiyan ayinleri ve ibadetleri yapılması için izin verilmesini talep ediyor. I. Bartholomeos “Ayasofya kökenine bakıldığında Hıristiyan ibadeti için inşa edildi” diyor.

  • default

    Hep tartışmaların odağında: Ayasofya

    Henüz karar yok

    Ayasofya'nın daha önce de camiye dönüştürülmesi için kanun teklifleri verilmiş, ancak bu talepler TBMM'de reddedilmişti. UNESCO, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden kaygılı. Ayasofya 1985 yılından beri Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor.

    Hazırlayan: Klaus Dahmann / ad


Danıştay'ın kararı

Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş ve bu kararın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğunu ve bunun değiştirilemeyeceğini belirtmişti. Kararın açıklamasından birkaç saat sonra kararı imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında da Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını açıklamıştı. 

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

 

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