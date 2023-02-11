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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan Alman arama ve kurtarma ekipleri - (07.02.2023)
Alman arama ve kurtarma ekipleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapıyorFotoğraf: Piroschka van de Wouw/REUTERS
FelaketTürkiye

Avusturya ekibi askerlerin korumasında yeniden iş başında

5 saat önce

Hatay'daki arama ve kurtarma faaliyetlerine güvenlik endişesi yüzünden ara verdigini açıklayan Avusturya ekibi, Türk askerinin korumasında çalışmalarına yeniden başladı.

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Pazartesi günü yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin en fazla vurduğu kentlerden Hatay'da görev yapan Avusturya Ordusu'na bağlı kurtarma ekipleri yeniden çalışmalarına başladı. 

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Twitter'den yaptığı açıklamada, "AFDRU ekiplerimizin korunması görevini Türk Ordusu üstlendi. Askerlerimiz yeniden arama ve kurtarma çalışmalarına başladı" paylaşımında bulundu. 

AFDRU, Avusturya Ordusu'na bağlı Afet Yardım Birimi'nin kısaltması. Avusturya Ordusu'nun söz konusu birimine bağlı 82 kişilik ekip 7 Şubat Salı gününden beri Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarında yer alıyor. 

Bu sabah Hatay'da görev yapan AFDRU biriminin arama ve kurtarma faaliyetlerine güvenlik nedeniyle ara verdiği açıklanmış, ekipten sorumlu Üstteğmen Pierre Kugelweis, Avusturya Haber Ajansı'na (APA) verdiği demeçte, bölgedeki farklı gruplar arasında gerilimin arttığını söyleyerek, "Silahla ateş edildiği" bilgisinin de kendilerine ulaştığını aktarmıştı. APA haber ajansına konuşan Kugelweis, söz konusu olumsuz gelişmeye rağmen Hatay'daki bölgelerinde kalmaya devam edeceklerini ve yardım gerekmesi halinde hemen görev almak üzere hazır bekleyeceklerini duyurmuştu.

Viyana Büyükelçiliği'nden açıklama

Avusturyalı 82 kişilik ekipten sorumlu Kugelweis'tan gelen açıklama sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği de Twitter'den yaptığı duyuruda, "Büyükelçiliğimiz ekibin çalışmalarını takip etmekte olup aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır" mesajını paylaştı. Mesajın devamında da, Avusturyalı kurtarma ekibinin şu anda herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı kaydedildi ve sorunun internet ve telefon bağlantısıyla ilgili genel sorunlar olduğu ileri sürüldü. Mesajın devamında da "Operasyonlara devam edebilmek için güvenli bir konumda AB yetkililerinden talimat beklemektedirler" ifadelerine yer verildi. 

Almanyalı ekipler de Hatay'da çalışmalarına ara verdiğini duyurdu

Almanya'nın Bonn kenti merkezli Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) ile Duisburg merkezli, arama ve kurtarmada uzman insani yardım kuruluşu ISAR, güvenlik endişesi nedeniyle can kurtarma faaliyetlerine ara verdiklerini duyurdu. Alman Haber Ajansı dpa'nın bildirdiğine göre, son saatlerde Hatay'da ki güvenlik durumuna dair kendilerine farklı kaynaklardan ulaşan bilgilerin bu kararın alınmasına yol açtığı açıklandı.

Alman ekipler, ağırlıklı olarak çalışmalarını yürüttükleri Hatay'ın Kırıkhan bälgesinde kalmaya devam edecekler. THW Sözcüsü Katharına Garrecht, dpa'ya verdiği demeçte, enkazdan can kurtarmaya yönelik somut bir ipucu haberi almaları halinde söz konusu yere kurtarma amaçlı derhal intikal edeceklerini vurguladı.

Bölgedeki THW ve ISAR ekipleri, güvenlik endişesinin görülmesinin sebebinin gıda ve su temini konusunda çekilen sıkıntıdan kaynaklı olduğunu da belirttiler. Can kurtarma kuruluşu ISAR'ın bölgedeki sorumlusu Steven Bayer, "Yasın yavaş yavaş öfkeye dönüştüğünü tespit ettiklerini" belirtirken, THW'nin Bonn'daki merkezinden sözcü Tamara Schwarz da "Karmaşa ve vatandaşların tepkisi kaynaklı görüntüler yaşandığı" bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu. Schwarz, bölgeye giden gönüllü yardım ekibinin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. 


DW,AFP,dpa / ETO,ET

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