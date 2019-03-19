 Avustralya Başbakanı: Türkiye′yle ilişkilere dair tüm seçenekler masada | DÜNYA | DW | 20.03.2019

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DÜNYA

Avustralya Başbakanı: Türkiye'yle ilişkilere dair tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı Morrison, Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen törendeki konuşmasında sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırdı.

Scott Morrison (Reuters/AAP Image/A. Taylor)

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen törendeki konuşmasında sarf ettiği sözleri kınadı. Morrison Çarşamba günü yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerinin "çok rencide edici" olduğunu söyledi ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşündüğünü belirtti. Morrison Türkiye'nin Avustralya Büyükelçisini çağırarak, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların görüntülerinin kaldırılmasını talep ettiğini kaydetti.

Avustralya Başbakanı "Herhangi bir adım atmadan önce Türk hükümetinin yanıtını bekleyeceğim. Ancak ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Büyükelçi Korhan Karakoç'un Çarşamba günü Erdoğan hükümetiyle görüşeceğini belirten Morrison, Canberra hükümetinin Türkiye'ye seyahat edecek Avustralyalılara yönelik seyahat tavsiyelerini de yeniden incelediğini kaydetti.

Morrison, Atatürk’ün Anzaklar için sarf ettiği "Burada dost bir vatanın bağrındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz" sözlerine gönderme yaparak yaşananların Atatürk’ün mirasına uymadığını kaydetti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki saldırılara da değinmişti. "Çok açıkça ifade etmem gerekir. Bu bireysel bir olay değildir, organize bir olay olduğu çok açık, net ortadadır" demiş, Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız" diye konuşmuştu.

Türkei Präsident Erdogan Wahlkampfveranstaltung in Ordu (picture-alliance/AA/Handout Turkish Presidency/C. Oksuz)

Erdoğan saldırı görüntülerini yeniden kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası toplumdan gelen tüm tepkilere ve Yeni Zelandalı yetkililerin uyarılarına rağmen Salı günü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlediği mitingde Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen saldırının görüntülerini yeniden kullanıldı. "Sizin Çanakkale de ne işiniz vardı?” diye soran Erdoğan “Bunca yıldan sonra hâlâ bunlar kan kusuyorlar. Kin kusuyorlar. Buraya niye geldiniz, ne işiniz vardı sizin burada? Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yoktu ki niye buralara geldiniz? Tek sebep biz Müslümanız, onlar da Hristiyan" diye konuştu.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters Pazartesi günü Erdoğan'ın saldırıların görüntülerini seçim kampanyasında kullandığını vurgulayarak, katliamın bu şekilde politize edilmesinin Yeni Zelanda halkının güvenliğini tehlikeye soktuğu uyarısını yapmıştı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün yaptığı açıklamada, Peters'in Erdoğan'ın sözleriyle yüzleşmek ve yanlış anlaşılmaların yüz yüze giderilmesi için Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Çanakkale Savaşı’nda Şubat 2015 ile Ocak 2016 tarihleri arasında yaşanan muharebelerde 100 binden fazla asker yaşamını yitirmişti. Ölenler arasında 8 binden fazla Avustralya, 2 binden fazla ise Yeni Zelanda askeri bulunuyordu.

Reuters,AP,AFP/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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