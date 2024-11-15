Avrupa'daki Kürtler "siyasi çözüm mitingi" düzenliyor

Almanya'nın Köln kentinde Cumartesi günü "Abdullah Öcalan'a Özgürlük - Kürt Sorununa Siyasi Çözüm" sloganıyla bir gösteri düzenlenecek. Avrupa'daki Kürt grupların katılımıyla düzenlenecek gösteriye 15 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Köln Polisi, gösteri nedeniyle yoğun güvenlik önemleri alındığını bildirdi.

Köln'de eski tersaneler bölgesinde bulunan miting alanı Deutzer Werft ve çevresinde düzenlenecek gösteri nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren bazı cadde ve bölgelerin trafiğe kapatılacağı bildirildi. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya ve Lüksemburg gibi ülkelerden gelecek göstericilerin yerel saat ile 10.00-16.00 arasında eylem yapması bekleniyor.

DW Türkçe'ye bilgi veren Köln Emniyet Teşkilatı, son yılların en büyük gösterilerinden biri olması beklenen miting için katılımcıların yüzlerce otobüsle seyahat edeceğinden yola çıkıldığını, bu nedenle kentte trafiğin büyük ölçüde olumsuz etkilenmesinin beklendiğini duyurdu.

Öcalan posterlerine denetim

Güvenlik gerekçesiyle ne kadar polisin görev yapacağı açıklanmazken, Emniyet İstihbarat ekipleri ile bir savcının da miting alanında bulunacağı, Almanya'da yasaklı olan PKK sembol ve bayraklarının kullanılıp kullanılmadığının hızla biçimde denetleneceği, gerekirse müdahale edileceği de aktarıldı. Polis, "Öcalan'a özgürlük" talebiyle düzenleneceği duyurulan gösteride, geçmişte yoğun tartışmalara yol açan Öcalan posterlerinin kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna ise bayrağın ve sembolün hangi bağlamda ve nasıl kullanıldığına bakılarak karar verileceği cevabını verdi.

"Öcalan'a özgürlük" talebiyle düzenlenen gösterilerde Öcalan posterlerinin kullanılması tartışmalara yol açıyor. Köln polisi, yasaklı bayrak ve sembollerin denetlenmesi için sahada emniyet istihbarattan ekiplerle çalışıyor. Fotoğraf: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Gösterinin güvenliğinden sorumlu Köln Emniyet Teşkilatı Özel Görevler Birimi Müdürü Bastian Marter de "Mitingin güven içinde geçmesi en büyük amacımız" dedi. Almanya'da yaşayan Türkler ile Kürtler arasında geçmişte de yaşanan gerilim ve taşkınlıklara dikkat çeken Marter, iki grup arasındaki gerilim potansiyelinin bu sefer de çok yüksek olduğunu kaydetti. Almanya'da fikir ve gösteri hürriyetinin önemini de hatırlatan Marter, "Düşünce özgürlüğünün korunması için yarın yüksek sayıda güvenlik görevlisiyle orada olacağız" dedi ve farklı görüşlerlere sahip taraflar arasındaki gerilimin engelleneceğini kaydetti. Marter de, göstericilerin, şart koşulan kurallara uyup uymadığının da sıkı biçimde denetleneceğini tekrarladı.

Gösterinin çağrıcısı kim?

Köln Emniyet Teşkilatı, gösteri izni için bireysel bir başvuruda bulunulduğunu söylerken, gösteri çağrısının Almanya Kürdistanlı Topluluklar Konfederasyonu (KON-MED) tarafından yapıldığını ifade etti.

Alman güvenlik birimleri, KON-MED'i, ülkede faaliyetleri 1993'ten beri yasak olan, Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alan, Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) yakın olan derneklerin çatı örgütü olarak tanımlıyor.

KON-MED'in yarınki gösteri çağrısında eylemin "Abdullah Öcalan'a Özgürlük - Kürt Sorununa Siyasi Çözüm" sloganıyla yapıldığı belirtiliyor. "15 Şubat 1999'dan beri İmralı'da cezaevinde bulunan Öcalan'ın özgür kalması ve Kürt meselesine ilişkin barış sürecine, demokratik ve barışçıl bir çözüm bulunmasına aktif katılabilmesi" talep ediliyor. Öcalan'ın 43 ay sonra yeniden ailesinden yeğeni ve DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan ile görüştüğü, yıllardır "yoğun tecrit yaşadığı" belirtiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 18 Mart 2014 tarihli kararına da işaret edilen çağrıda, Abdullah Öcalan'ın şartlı salıverilme olasılığı olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesine aykırı bulduğuna ilişkin kararı olduğu da hatırlatılıyor.

Almanya Siyasi Eğitim Merkezi verilerine göre ülkede yaklaşık 1 milyon Kürt kökenli yaşıyor. Avrupa diasporasındaki Kürt sayısı ise yaklaşık 1,7 milyon tahmin ediliyor. Fotoğraf: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Eş Başkanı Bese Hozat, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla son günlerde Türkiye'de tartışılan gelişmeleri değerlendirdiği bir mülakatta, Cumartesi günü Köln'de düzenlenecek gösteriye "güçlü bir katılım" çağrısı yapmıştı. Kürt meselesinin çözümünde muhatabın Abdullah Öcalan olduğunu savunan Hozat, Ankara'nın ise çözüm peşinde olmadığını ileri sürmüş ve şöyle konuşmuştu:

"Türk devleti oyun peşindedir. Alavere dalavere ile Kürtleri aldatarak, kandırarak bu zor süreçten az bir zararla kendisini çıkarmaya çalışıyor, düze çıkarmaya çalışıyor. (...) Bu iktidarın derdi, Kürt sorununun demokratik çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesi değildir. Halkların kardeşçe bir arada yaşaması değildir. Bununla ilgilenmiyor. Bütün derdi kendi iktidarıdır. Kendi iktidarını ayakta tutmaktır."

Bese Hozat, Köln'deki gösteriye ilişkin de, "Halkımız 7'den 70'e bu yürüyüşe katılmalıdır" demiş, bütün Avrupa'da örgütün seferberlik ilan ettiğini belirtip, "Bu Köln yürüyüşüyle sınırlı kalmamalıdır" ifadesini kullanmıştı.

Güvenlik birimlerinin verilerine göre, geçen yıl itibarıyla PKK Almanya'da 15 bin örgütlü üyeye sahip ve bununla, "İslamcı ideolojiye sahip olmayan yurt dışı bağlantılı en büyük örgüt" olarak derecelendiriliyor.

Alman güvenlik birimleri, PKK'nın Almanya'da sıkı bir hiyerarşik yapıya sahip olduğu, ülkeyi dört saha, dokuz eyalet ve 31 bölgeye ayırarak örgütlendiğini kaydediyor.

DW/ETO,TY

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