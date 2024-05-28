Avrupa'da turistin en yoğun olduğu yer Yunan adaları

Avrupa Birliği ülkeleri arasında turist yoğunluğunun en çok olduğu yer Yunanistan'ın Güney Ege adaları oldu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre yerli başına turist yoğunluğu en çok Rodos, Mikonos, Santorini gibi birçok adanın içinde yer aldığı Güney Ege adalarında yaşandı. 2022 yılında bu adalarda her bir yerli başına ortalama 110 geceleme kaydedildi. Yunanistan'ın Korfu gibi İyon Denizinde bulunan adalarında ise yerli başına 81 geceleme kayıtlara geçti. Hırvatistan'ın Adriyatik kıyılarında yerli başına 66, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde 65, Balear Adalarında 53 geceleme kaydedildi.

Mutlak sayılara göre ise Avrupa Birliğinin en çok turist çeken bölgesi İspanya'nın Kanarya Adaları içinde yer alan Tenerife, Gran Canaria ve Fuerteventura oldu. 2022 yılında bu adalarda 89 milyon 300 bin geceleme kayıtlara geçti. Bu bölgeyi 85 milyon 600 bin gecelemeyle Hırvatistan'ın Adriyatik kıyıları takip ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 80 milyon 400 bin geceleme kaydedilirken Almanya'da ise en çok turist çeken bölge 37 milyon 800 bin gecelemeyle Yukarı Bavyera oldu.

Otelciliğin ekonomideki payının en yüksek olduğu Avrupa Birliği ülkesi yüzde 7,1 ile Yunanistan. Hırvatistan'da bu oran yüzde 6,4, Portekiz'de ise yüzde 6,1. Turizmin Alman ekonomisindeki payı ise yüzde 1,4 olarak ölçüldü.

AFP / EC, JD

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