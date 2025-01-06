Avrupa'da Elon Musk endişesi: İngiltere'ye de müdahale etti

Elon Musk, erken seçime gidilmesi gerektiğini belirttiği İngiltere'de göç karşıtı partinin başına yeni bir isim önerdi. Fransa ve Norveç'ten Musk'ın ABD dışındaki ülkelerin iç işlerine müdahale etmesine eleştiri geldi.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u istifaya çağıran ve 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine desteğini ilan eden Elon Musk, bu kez İngiltere Başbakanı'nı hedef aldı.

Milyarder iş insanı, sahibi olduğu X platformunda, Kral Charles'ın parlamentoyu feshederek ülkeyi seçime götürmesi gerektiği yönündeki bir paylaşıma "Majestelerinin bu konuyu tebaasının çıkarları doğrultusunda değerlendireceğini içtenlikle ümit ediyorum" yorumunu yaptı.

İngiltere'nin İşçi Partili Başbakanı Keir Starmer için "Mutlaka gitmeli. O, ulusal bir utanç kaynağı" diye yazdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Fotoğraf: Stefan Rousseau/PA Wire/empics/picture alliance

Musk Starmer'a, Pakistanlı çetelerin karıştığı belirtilen ve 2014 yılındaki bir soruşturmayla ortaya çıkan cinsel taciz vakalarıyla ilgili tepki gösteriyor. Starmer geçmişte ülkenin en üst düzey savcısı olarak görev yapıyordu. Ancak soruşturmanın başladığı 2014'te bu görevde değildi.

Nigel Farage'a desteğini çekti

Musk X hesabından yaptığı paylaşımlarda İngiltere'deki göç karşıtı Reform Partisi'nin başına yeni bir ismin geçmesi gerektiğini de savundu. Partinin lideri Nigel Farage'ın istifa etmesi gerektiğini söyleyen Musk, "Reform Partisi'nin yeni bir lidere ihtiyacı var" dedi.

Farage ve Musk geçen Aralık ayında Donald Trump'ın Florida'daki evi Mar-a-Lago'da buluşmuş, o toplantıda Musk'ın Reform Partisi'ne 100 milyon dolar bağış yapmayı değerlendirdiği iddia edilmişti.

Reform Partisi Temmuz 2024'te yapılan seçimlerde oyların yüzde 14'ünü alarak parlamentoda sadece beş sandalye elde edebilmişti.

Nigel Farage Fotoğraf: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Musk'ın Tommy Robinson takma adını kullanan göçmen ve İslam karşıtı Stephen Yaxley-Lennon'a olan desteği Farage ile arasını açtı. Özellikle İslam konusunda daha sert bir tutuma sahip olan Robinson, Farage'ı fazla ılımlı olmakla suçluyor. Farage ise Robinson'un varlığının partisini daha geniş kesimlere açma hedefine zarar vereceğinden endişe ediyor.

Farage, Musk'ın son açıklamaları üzerine partisinin kapılarının Robinson'a kapalı olduğunu söyledi.

Ekim ayında mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulunan Robinson hâlihazırda 18 aylık hapis cezasını çekiyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi, X platformundan geçtiğimiz günlerde, "Tommy için özgürlük" paylaşımında bulunmuştu.

Berlin kayıtsız kalmayı seçiyor

Almanya Musk'ın müdahalelerini büyütmeme politikasında ısrarcı. Daha önce Başbakan Olaf Scholz, "Milyarderlerin de görüşlerini açıklama hakkı var. Bu, yanlış ve kötü politik tavsiyeleri de kapsar" diyerek Musk ile polemiğe girmemeyi tercih etmişti.

Bugün ise Berlin'de düzenlenen rutin basın brifingi sırasında hükümet sözcüsü, "Bu ülkede büyük çoğunluğu normal, aklı başında ve düzgün insanlar oluşturuyor" dedi, "Sayın Musk Twitter'daki açıklamalarıyla, yalanlar ve yarı gerçeklerle 84 milyonluk bir ülkeyi etkileyecekmiş gibi davranıyoruz. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

ABD'de Donald Trump'ın seçilmesi için 250 milyon dolardan fazla para harcayan dünyanın en zengin insanı Musk, Almanya Başbakanı Scholz için "salak", Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier için ise "tiran" ifadelerini kullanmıştı.

Macron: Seçimlere doğrudan müdahale

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise X platformunun sahibi Musk'ı Almanya'daki seçimlere müdahale etmekle suçladı. Macron, "Dünyadaki en büyük sosyal ağlardan birinin sahibinin gerici bir hareketi destekleyeceğini, Almanya dahil seçimlere doğrudan müdahale edeceğini söyleseler buna 10 yıl önce kim inanırdı" diye konuştu.

Norveç Başbakanı: Endişeliyim

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Elon Musk'ın ABD dışındaki ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Stoere, "Sosyal medyaya inanılmaz geniş erişimi ve devasa ekonomik kaynakları olan bir adamın, diğer ülkelerin iç işlerine bu kadar doğrudan müdahil olmasını endişe verici buluyorum" dedi. Stoere, Musk'ın aynı şeyi Norveç için yapması hâlinde ülkedeki siyasetçilerin birlikte hareket ederek milyarder iş insanının müdahale çabasıyla arasına mesafe koyması gerektiğini belirtti.

DW,dpa,Reuters / MUK,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?