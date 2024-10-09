Avrupa Parlamentosu'nda Orban gerginliği

Strasbourg'da bulunan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve hükümetini ağır sözlerle eleştirdi.

Yaklaşık 12 dakika süren konuşmasında von der Leyen, Macar hükümetini, "İnsan kaçakçılarını hapisten erken salıverdiği, Rusların ek güvenlik kontrolleri olmaksızın ülkeye girişine izin verdiği ve Çin polisinin Macaristan'da çalışmasına olanak sağladığı" gerekçeleriyle eleştirdi.

Orban'ın "İç sorunlarını çitlerin üzerinden komşularına attığını" söyleyen von der Leyen, "Bu Avrupa egemenliğinin savunulması değildir. Bu, yabancı müdahaleler için bir arka kapıdır" ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen konuşmasında Orban'a yönelik eleştirilerde bulundu. Fotoğraf: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Ayrıca Macaristan'ı Avrupa anlaşmalarına uymamakla suçlayan Alman siyasetçi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından tüm AB devlet ve hükümet başkanlarının Rus enerjisine daha az bağımlı olmaya ve alternatifler aramaya karar verdiklerini belirterek, bu süreçte Macaristan'ın ise Rus enerjisini satın almaya nasıl devam edebileceğine dair alternatif arayışına girdiğini kaydetti.

Orban'a göre von der Leyen "siyasi bir silah"

Macaristan Başbakanı Orban ise AP'deki konuşmasında aslında farklılıklar hakkında konuşmak istemediğini belirterek, Macaristan'ın AB'yi 2 bin insan kaçakçısından kurtardığını savundu.

AB'nin göç ve iltica politikasını da eleştiren Orban, "Avrupa iltica sistemi işlemiyor" dedi. İltica prosedürünün gelecekte AB dışındaki merkezlerde yürütülmesini ve koruma arayanların bu prosedür sonuçlanmadan AB'ye alınmaması gerektiğini ifade eden Orban, "Bu tek çözüm. Gerisi bir illüzyon" diye konuştu.

Konuşmasında von der Leyen'i "vatanseverlere karşı kullanılan siyasi bir silah" olarak tanımlayan Macaristan Başbakanı, von der Leyen'in açıklamalarını ise tamamen reddettiğini söyledi.

Ursula von der Leyen daha önce de Orban'ı Macaristan'da diğer AB ülkelerinden gelen şirketlere karşı, örneğin daha yüksek vergiler ya da keyfi denetimler yoluyla ayrımcılık yapmakla eleştirmiş, ayrıca Macaristan'da sadece küçük bir grubun kamu ihalelerinden faydalandığını ileri sürmüştü.

dpa/TY,JD

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