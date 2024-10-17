Avrupa Merkez Bankası faiz oranını üçüncü kez düşürdü

Enflasyonun dizginlenmesi karşısında sıkı para politikalarını gevşetmeyi sürdüren Avrupa Merkez Bankası, faiz oranını 25 puan düşürdü. Böylece mevduat faizi yüzde 3,25 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), piyasa beklentileri doğrultusunda mevduat faiz oranında 25 puanlık bir indirime gitti. Bu kararla birlikte mevduat faizi yüzde 3,25 oldu.

Böylece AMB, 2024 yılının yaz aylarından bu yana üçüncü kez üst üste faiz düşürmüş oldu.

Perşembe günü Slovenya'da düzenlenen kurul toplantısında verilen karara göre, ana refinansman operasyonları da 25 puan düşürülerek yüzde 3,40'a gerilemiş oldu. Söz konusu faiz oranı, bankaların AMB'den para ödünç aldığında ödemek durumunda olduğu faize işaret ediyor.

AMB'nin söz konusu kararı enflasyon tehlikesinin azalma trendi karşısında aldığı belirtiliyor. Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun giderek daha etkin biçimde kontrol altına alındığı gözlemleniyor. Eylül ayında yüzde 1,7 olarak kaydedilen enflasyon, koronavirüs pandemisinin etkileriyle geçen 2021 yılının başlarından bu yana kaydedilen en düşük seviyesine gerilemiş bulunuyor.

İngiltere merkezli yatırım şirketi Hargreaves Landsdown'dan Robert Farago, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ekonominin durumu oldukça açık. Avrupa'da büyümenin bu kadar yavaş gerçekleştiği ve enflasyonun hedeflenen seviyede olduğu ortamda, faiz indirimine gitmemeleri sürpriz olurdu" diye konuştu.

Öte yandan AMB, gelecekte nasıl faiz politikası izleyeceğine dair bir ipucu ise vermedi. Ancak uzmanlar, faiz indirimi trendinin süreceğini öngörüyor.

Reuters, dpa/BÜ, JD

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