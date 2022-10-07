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Uzman raporuna göre, Almanya'da şiddet mağduru kadınlara "yardım" olanakları yetersiz
Uzman raporuna göre, Almanya'da şiddet mağduru kadınlara "yardım" olanakları yetersizFotoğraf: Frank May/picture alliance
ToplumAlmanya

Almanya'ya İstanbul Sözleşmesi eleştirisi

19 dakika önce

Avrupa Konseyi'nin uzmanlar grubunun ilk raporu, Almanya'nın kadına şiddetin engellenmesi konusunda yetersiz kaldığını ortaya koydu.

https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinden-almanyaya-i%CC%87stanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi-ele%C5%9Ftirisi/a-63375608

Avrupa Konseyi, Almanya'da kadınların şiddete karşı korunması konusunda "ciddi eksiklikler" olduğu uyarısında bulundu.

Söz konusu değerlendirmeyi, Avrupa Konseyi bünyesinde sözleşmeye taraf ülkelerin İstanbul Sözleşmesi'ne uyup uymadığını gözlemek amacıyla oluşturulan ve bağımsız uzmanlardan oluşan Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GREVIO) açıkladı. GREVIO'nun Cuma günü Strazburg'da açıklanan ilk ülkeler raporunda, Almanya'nın, İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğünün aksine, ulusal çapta bir eylem planına sahip olmaması eleştirildi. İstanbul Sözleşmesi, Almanya'da 2018 yılından beri yürürlükte.

3,7 milyon kişilik kentte tek merkez

Raporda, Almanya'da risk tahmininden koruyucu tedbirlere ve kadınlara yardım olanaklarına birçok konuda yetersizlik mevcut olduğu kaydedildi.

Raporda, Almanya'nın farklı eyaletleri arasında, hatta eyaletlerin kendi içindeki koruma ve yardım olanaklarının birbirlerinden çok farklı olduğuna değinildi. Bazı taşra bölgelerinde hiç yardım imkanı olmadığına vurgu yapılırken, kentlerdeki yardım merkezlerinin ise aşırı yoğun çalışmak zorunda kaldığı eleştirisinde bulunuldu. Örneğin 3,7 milyonluk nüfusa sahip Berlin'de, tecavüz mağdurları için yalnızca bir adet danışma merkezi olduğuna dikkat çekildi. Burada mağdur kadınların ilk danışma hizmeti için ortalama iki ay beklemek zorunda kaldıkları belirtildi.

Raporda ayrıca, şiddete eğilimli babalara, kadınlar ve çocukların güvenlik kaygıları yeterince dikkate alınmaksızın vesayet veya ziyaret hakkı verildiği vakalar da eleştirildi. Almanya'daki yasalar çerçevesinde, şiddetin mevcut veya eski bir partner tarafından uygulandığı durumlarda failin hafif cezalar alması da raporun eleştirdiği noktalardan biri oldu.

Aile Bakanı: Daha iyi olacağız

Almanya Aile Bakanı Lisa Paus, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, konuya ilişkin yeni önlemler alacaklarını duyurdu. Raporu "kapsamlı bir analiz" şeklinde değerlendirerek öven bakan, İstanbul Sözleşmesi'nin kayıtsız şartsız uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

Cuma günü yaptığı açıklamada Paus, raporun "hangi alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini" su yüzüne çıkardığını söyledi. Paus, kadına şiddetle mücadele konusunda hükümet içerisinde bir koordinasyon merkezinin yanı sıra kadına şiddetle ilgili veri ve bilgileri toplaması öngörülen bağımsız bir gözlem merkezi de kurulacağını açıkladı. Paus, yeni koordinasyon merkezinin kadına şiddetin engellenmesi için geniş kapsamlı bir strateji geliştireceği sözünü verdi.

KNA/BÜ,BK

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