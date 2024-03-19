Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya "eşitsizlik" uyarısı

Avrupa Konseyi Almanya'yı artan eşitsizlik, yoksullukla mücadele, yabancı düşmanlığı ve konut sorunu ile ilgili olarak uyardı.

Avrupa Konseyi Almanya'yı yoksullukla mücadelede daha fazla çaba göstermeye çağırdı. Avrupa Konseyi tarafından Salı günü yayınlanan raporda, Almanya'da "eşitsizlikteki artışa" dikkat çekilerek, yüksek yoksulluk ve sosyal dışlanma düzeyinin ülkedeki zenginlikle ters orantılı olarak ilerlediğine işaret edildi. Konsey geçtiğimiz yılın Kasım ayında Almanya'da incelemelerde bulunmuştu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Alman hükümeti tarafından alınan, sosyal sistemin daha erişilebilir hale getirilmesi, sosyal güvenlik yardımlarının arttırılması ve işsizler için daha fazla eğitim fırsatı sunulması gibi tedbirleri memnuniyetle karşıladığını ancak "artan eşitsizlikle" mücadele için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal haklara erişimin önündeki mevcut engellerin kaldırılması gerektiğine de vurgu yapan Mijatovic, ayrıca artan çocuk yoksulluğu döngüsünün kırılması çağrısında bulundu.

Barınma maliyetlerindeki artışa da dikkatleri çeken Mijatovic, özellikle kent merkezlerinde yaşanan uygun fiyatlı konut sıkıntısının giderilmesi için mevcut tüm imkanların kullanılarak acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. AB yetkilisi bunun için gerekirse konut piyasasına müdahalelerde bulunulabileceğini kaydetti.

Mijatovic, evsizliğin önlenmesi için kira kanununda yapılacak değişiklikler gibi kapsamlı ve uzun vadeli tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtti.Raporda engellilerin durumuna da yer verildi. Engelliler konusunda sadece sınırlı ilerleme kaydedildiği belirtilen raporda, "Kapsayıcılık ve katılım birçok bölgede mümkün olamamaktadır" denildi. Engelliler için korunaklı atölyeler, özel okullar veya yatılı birimler iyi düzeyde finanse edilse de bağımsız bir hayatın zor olduğu, daha bütünleştirici yapılara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.



Almanya'da ırkçılık karşıtı bir gösteri. Fotoğraf: Wolfgang Rattay/REUTERS

Artan yabancı düşmanlığına dikkat çekti

AB Komiseri, sosyal uyuma zarar verme ve demokratik kurumları istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıyan yabancı düşmanlığındaki artışa da özel dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'in Almanya'ya yönelik çağrıları üzerine Berlin'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, Alman hükümetinin Dunja Mijatovic'in "Almanya'daki evsizlerin sayısındaki artışa ilişkin endişelerini paylaştığı" ifade edilirken, evsizliğin üstesinden gelmek için ilk kez ulusal bir eylem planının kabul edilmesine karar verildiği belirtildi.

Berlin'den yapılan açıklamada, Almanya'da 1990 yılında üç milyon civarında olan kiralık sosyal konut sayısının günümüzde bir milyon civarına gerilediği belirtilerek, federal hükümetin 2022-2027 yılları arasında sosyal konutlar için eyaletlere toplam 18,15 milyar euroluk fon sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Berlin, Mijatovic'in Almanya'da artan yabancı düşmanlığına dikkat çekmesi üzerine de, söz konusu sorunu çözmek üzere federal hükümetin "baskıcı ve önleyici tedbirler içeren kapsamlı bir yaklaşım ile yeni bir strateji üzerinde çalıştığını" ifade etti.

46 ülkeden oluşan Avrupa Konseyi demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin yerine getirilip getirilmediğini denetliyor. Strasbourg merkezli örgüt, tespitlerini rapor halinde yayınlıyor. AB'den ise bağımsız olarak faaliyet yürütüyor.

AFP, dpa/ TY, BÖ

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