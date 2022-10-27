Atina Alman tanklarını Türkiye sınırına konuşlandıracak

Başkent Atina'da Alman mevkidaşı Olaf Scholz'u ağırlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, kısa bir süre önce Almanya'dan ülkesine gönderilen Marder tipi zırhlı muharebe araçlarının Türkiye sınırına konuşlandırılacağını açıkladı. Scholz ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Mitsotakis, "Silahlı kuvvetlerimiz, onların (zırhlı araçlar) en fazla orada işe yarayacağı görüşünde" diyerek, Meriç Nehri hattındaki Türkiye sınırına işaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, zırhlı araçların nerede konuşlandırılacağının, her NATO müttefikinin kendi kararı olduğunu belirterek, "Biz Marderları Yunanistan'a gönderdik ve onlardan her gün nerede olduklarına dair rapor almıyoruz. Bunu sormuyoruz da" dedi. Almanya'nın Yunanistan ile pek çok alanda iş birliği içinde olduğunu belirten Scholz, gönderdikleri silahların akıbetini sormanın "tuhaf bir tavır" olacağını ifade etti.

Olaf Scholz ve Kiryakos Mitsotakis - (27.10.2022 / Atina) Fotoğraf: Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Wire/IMAGO

40 Sovyet zırhlı aracı yerine 40 Alman zırhlı aracı

Almanya, Ukrayna'ya silah yardımı için yapılan değişim uygulaması kapsamında, Yunanistan'a 40 adet Marder tipi zırhlı piyade muharebe aracı göndermeyi kabul etmiş ve bu bağlamda altı araçtan oluşan ilk kafile birkaç gün önce gönderilmişti. Bu değişim kapsamında Yunanistan da Ukrayna'ya 40 adet, eski Doğu Almanya ordusu envanterinden edindiği Sovyetler Birliği yapımı, BMP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme taahhüdünde bulunmuştu.

Almanya'dan gönderilen altı zırhlı aracın, Yunanistan'da bir ulusal bayrama denk gelen Cuma günü, Selanik'te yapılacak geçit töreninde halka gösterilmesi planlanıyor.

Zırhlı araçların daha sonra Türkiye sınırında konuşlandırılacakları bölgeye taşınmaları bekleniyor. Atina, son yıllarda özellikle sığınmacı ve yasa dışı göçmenlerin Avrupa Birliği'ne (AB) geçişine engel olabilmek için, Meriç Nehri'nin batı kıyısındaki sınır hattını yoğun bir çaba ile güçlendiriyor.

dpa / ET,TY