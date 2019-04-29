Asya Bibi Pakistan'dan ayrıldı

Pakistan'da Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıp 2010 yılında idam cezasına çarptırılan, 2018 yılında ise Pakistan Yargıtayı tarafından hakkında beraat kararı verilip serbest kalan Asya Bibi ülkesinden ayrılarak Kanada'ya doğru yola çıktı.

Sekiz yıl boyunca devam eden hukuk mücadelesinde desteğini esirgemeyen eşi Aşhik Mesih ile Kanada'ya doğru hareket eden Bibi'yi burada kızları bekliyor.

53 yaşında ve Hristiyan olan Bibi'nin bir aile mensubu DW'ye yaptığı açıklamada çiftin henüz Kanada'ya ulaşmadığını, ancak kızlarının Calgary'de annelerini beklediğini söyledi.

Aile mensubu ayrıca Kanadalı yetkililerin Bibi için sıkı güvenlik önlemi alacağını, basına konuşmayacağını ve Pakistan'dan ayrılma sürecinin de gizlilikle yürütüldüğünü belirtti.

DW'ye konuşan bir diplomat, "Uzun bir gecikmeden ve adaletin yerini bulmasından sonra ülkeden ayrılmasından dolayı memnunuz. Güvenliğinden endişe ediyorduk ve bürokratik işlemleri tamamlamak için telefonda görüşmemize bile izin verilmiyordu" ifadesini kullandı.

Altı ay gecikmişti

Çarptırıldığı idam cezasının infazı yıllar boyunca ertelenen ve Yüksek Mahkeme tarafından hakkında beraat kararı verilmesi Pakistan'daki radikal çevrelerin protesto gösterilerine neden olan Bibi'nin ülkeden ayrılması altı ay boyunca ertelenmişti.

Asya Bibi'nin beraat kararı üzerine ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti

Beraat ettiği andan itibaren ülkeden ayrılmasının önünde teknik olarak bir engel kalmayan Bibi'nin hayatından endişe edilmesine karşın Pakistan'da kalmaya devam etmesi baskı altında olduğuna dair haberleri beraberinde getirmişti.

Beş çocuk annesi Bibi beraat ettikten sonra Karaçi kentine götürülmüş ve burada radikal kişilerin muhtemel saldırılarına karşı koruma altına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Bibi'nin Kasım 2018'de beraati üzerine radikal İslamcı İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti.

Yaşadıkları tüm dünyada yankı uyandıran Bibi'nin davası sırasında iki siyasetçi birer suikaste kurban gitmiş ve hak örgütleri sürekli olarak 53 yaşındaki beş çocuk annesinin ülkede güvende olmadığını belirtmişti.

Pakistan nüfusunun yaklaşık yüzde 2'sini Hristiyanlar oluşturuyor. Hristiyan azınlık sosyo-ekonomik olarak toplumun en alt kademesindeki işlerde çalışmak zorunda kalıyor ve büyük bir çoğunluğu yoksulluk içinde yaşıyor.

DW,AFP/ÇÖ,JD

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