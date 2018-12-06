 ″Assange birkaç saat içinde tutuklanacak″ iddiası | DÜNYA | DW | 05.04.2019

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DÜNYA

"Assange birkaç saat içinde tutuklanacak" iddiası

2012 yılından bu yana Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde ikamet eden Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın çok yakında buradan atılıp tutuklanacağı öne sürüldü.

Julian Assange speaks at Ecuadorian embassy (picture-alliance/NurPhoto/J. Shaw)

Devletlere, hükümetlere, şirketlere ve diğer kurum ve kuruluşlara ait gizli belge ve yazışmaları yayınlayan ınternet sitesi WikiLeaks, kurucuları arasında yer alan Julian Assange’ın çok yakında tutuklanabileceğini duyurdu. WikiLeaks'in internet sitesinden, “Ekvadorlu üst düzey bir kaynağa“ dayandırılarak Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 2012’den bu yana Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde ikamet eden Assange’ın “birkaç saat ya da gün içinde“ büyükelçilikten atılacağı ve ardından İngiliz polisi tarafından tutuklanacağı iddia edildi. Açıklamada, Ekvadorlu yetkililerle İngiliz makamları arasında gerekli anlaşmanın yapıldığı da öne sürüldü.

ABD ve İngiltere tetikte

İsveç’te tecavüz suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından bu ülkeye iade edilmemek için 2012 yılının Haziran ayında Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınan Assange, daha sonra bu davanın kapatılmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) olası bir kovuşturmasından çekindiği için büyükelçilikte kalmaya devam ediyor. WikiLeaks’in Afganistan ve Irak savaşlarına dair yayınladığı gizli belgeler nedeniyle, Assange‘ın ABD’de sırrı ifşa etme suçundan mahkeme önüne çıkarılabileceği ve böyle bir durumda müebbet hapis cezasına çarptırılma olasılığının bulunduğu belirtiliyor. Diğer yandan İngiltere de, Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınarak kefalet yükümlülüklerine aykırı davrandığını öne sürdüğü Assange’ı tutuklamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Ecuador: Präsident Lenin Moreno (Getty Images/AFP/R. Buendia)

INA Belgeleri gerekçe olabilir

Ekvador da uzun süredir Assange'ı büyükelçilikten çıkarabilmek için somut bir gerekçe arıyor. WikiLeaks’in açıklamasında, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ve ailesi hakkında bazı yolsuzluk iddiaları içeren ve WikiLeaks platformunda yayınlanan INA Belgeleri'nin, Assange'ın elçilikten kovulması için bir gerekçe olabileceği vurgulandı. Ekvador’da Başsavcılık makamı konuyla ilgili soruşturma başlatırken Moreno iddiaları reddederek, hakkında bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

dpa / ET,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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