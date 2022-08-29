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İkinci fırlatma denemesinin 2 Eylül'de yapılabileceği belirtildi. Fotoğraf: John Raoux/AP Photo/picture alliance
BilimAmerika Birleşik Devletleri

Artemis misyonu ertelendi

2 saat önce

NASA’nın Ay’a insan göndermeyi hedefleyen Artemis misyonu kapsamında bugün yapacağı fırlatma teknik bir sorun nedeniyle ertelendi. İkinci denemenin 2 Eylül’de yapılması öngörülüyor.

https://www.dw.com/tr/artemis-misyonu-ertelendi/a-62964966

Artemis programı kapsamında bugün yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) ve bu roketin taşıyacağı Orion kapsülünü uzaya göndermeyi planlayan ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), planın yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Yaşanan teknik sıkıntıların yanı sıra, hava muhalefetinin de kalkış için avantajlı olmadığını belirten NASA yetkilileri, verilerin detaylı incelenmesinden sonra çıkacak sonuca bağlı olarak ikinci fırlatma denemesinin 2 Eylül'de gerçekleştirilmesinin hala mümkün göründüğünü ifade etti.

Artemis programı direktörü Michael Sarafin, mühendislerin önümüzdeki 48-72 saat arasında sorunu çözebilmeleri halinde Cuma günü fırlatmanın yapılabileceğini, ancak bu olasılığın ne kadar yüksek olduğu konusunda henüz bir tahmin yürütülemeyeceğini ifade etti.

Ay'a bir haftalık yolculuk

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan kapsülün 386 bin kilometre uzaklıktaki Ay'a yaklaşık bir haftada ulaşması bekleniyor.

Toplamda altı hafta sürmesi beklenen deneme uçuşunda, Orion kapsülünün Ay'ın yörüngesinde döndükten sonra paraşütlerle hızı yavaşlatılarak San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu'na düşmesi planlanıyor.

Artemis misyonunun öncelikli hedefi, kapsülün ısı kalkanını test etmek olacak. Beş metrelik çapıyla şu ana kadar yapılan en büyük ısı kalkanına sahip olan Orion, dönüşte atmosfere saatte 40 bin kilometre hızla çarpacak. Orion'un ısı kalkanı, atmosfere dönüşteki 2 bin 750 derecelik sıcaklığa dayanabilmesini sağlayacak materyalden yapıldı. Aynı materyal, Apollo programındaki kapsüllerde de kullanmıştı.

Mars'a giden yolda önemli bir dönüm noktası

NASA'nın adını Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi ve Ay tanrıçası olan Artemis'ten alan yeni misyonu dahilinde en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilebileceğini belirtiliyor.

NASA'nın 1969 ve 1972 yılları arasında Ay'a 12 insanın ayak basmasını sağlayan Apollo programından tam 50 yıl sonra hayata geçirdiği Artemis programı, Mars'a yolculuk hedefi doğrultusunda atılacak önemli bir adım olarak görülüyor.

DW,Reuters/SÖ,HT

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