Arnavutluk: İtalya'yla yapılan göç anlaşmasına meclis onayı

Arnavutluk'ta parlamento, İtalya'yla imzalanan tartışmalı anlaşmayı onayladı. İtalya'nın göçmen teknelerinden kurtarılanlar için Arnavutluk'ta sığınmacı kampı kurmasına izin veren anlaşma, 140 sandalyeli meclisteki 77 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Muhalefet oylamayı boykot etti.

İtalya hükümeti, anlaşmanın kabul edilmesiyle Akdeniz üzerinden bu ülkeye ulaşmaya çalışan sığınmacıların iltica başvurularının Arnavutluk'ta işleme konulmasını öngören planını hayata geçirmeye çok yaklaştı. Anlaşmanın Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından da imzalanarak onaylanması gerekiyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama konuyla ilgili mutabakat zaptını geçen Kasım ayında Roma'da imzalamıştı.

Anlaşmanın detayları

Anlaşmaya göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Arnavutluk'ta sığınmacılara yönelik iki merkez açacak. Bu sığınmacı kampları, Leş ilinin Adriyatik Denizi kıyısındaki Şingin ve Gjader kasabalarında kurulacak. Sığınmacıların ilk kayıtları ve ön işlemleri Şingin'deki merkezde gerçekleştirilecek. Göçmenler daha sonra ise Gjader'deki kampa götürülecek ve sığınma başvurularının sonuçlarını burada bekleyecek. Başvuruları kabul edilenlerin İtalya'ya girmesine izin verilecek, reddedilenlerse ülkelerine sınır dışı edilecek.

Her iki merkez de İtalya tarafından yönetilecek. Gjader'deki kampta azami 3 bin kişinin kalabileceği ve başvurulara yanıt verilmesinin yaklaşık bir ay sürdüğü düşünüldüğünde, Arnavutluk'a gönderilecek sığınmacı sayısının yılda 36 bini bulabileceği tahmin ediliyor.

Muhalefet partilerinden tepki

AB üyesi olmayan bir ülkenin bir AB ülkesi adına sığınmacı kabul ettiği ilk örnek olan anlaşma, hem Arnavutluk'ta hem de İtalya'da muhalefet partilerinin tepkisine neden olmuştu.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi, bir başka ülkeye devlet yetkisi ve toprak devrinde bulunularak anayasanın ihlal edildiği gerekçesiyle anlaşmayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Ancak Arnavutluk Anayasa Mahkemesi geçen ay anlaşmayı onaylayarakparlamentodaki oylamanın önünü açmıştı. Brüksel de İtalya'nın bu planının AB yasalarını ihlal etmediğini belirtmişti.

İnsan hakları örgütleri ise İtalya'nın iltica prosedürlerini kendi toprakları dışına kaydırması ve Arnavutluk'un AB yasalarına uyma zorunluluğu bulunmaması nedeniyle anlaşmayı eleştiriyor.

DW,AFP,AP,Reuters,dpa/CÖ,EC

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