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Arnavutluk, Balkanlar'da bir ülke. Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan'a komşudur. Başkenti Tiran'dır.
Yaklaşık üç milyon nüfuslu ülke BM, NATO ve AGİT üyesidir. AB üye adayı. DW Türkçe'nin Arnavutluk ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Korab Dağları'ndaki birçok küçük toprak sahibi aile nesillerdir koyun yetiştiriciliği veya süt çiftçiliği ile yaşadı. Ancak bölgenin gençleri arasında şehirlere veya yurt dışına gitmeyi tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Bir Sivil Toplum Kuruluşu, gençlerin kendi topraklarında kalmasını sağlamak için onlara yeni perspektifler sunma mücadelesi veriyor.