Arap dünyasının ilk nükleer santrali BAE’de devreye girdi

Arap Yarımadası'nın varlıklı ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşit el Maktum, ülkenin kuzeybatısındaki sahil şeridinde inşa edilen Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin faaliyete geçtiğini duyurdu. İlk aşamada, toplam dört reaktörden oluşan santralin bir reaktörü devreye sokuldu. Söz konusu enerji santrali, bir Arap ülkesinde işlemeye başlayan ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. El Maktum, konuyla ilgili açıklamasında, nükleer santrallerin ve uzay araştırmalarının, "Arapların bilimdeki yollarını yeniden yakalama ve diğer büyük milletlerle rekabet etme kabiliyetine sahip olma adına, dünyaya bir mesaj olduğunu" ifade etti. El Maktum ayrıca, Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin tamamen barışçıl amaçlara hizmet edeceğini ifade etti.

Katar: "Bölge barışı için tehlike"

Birleşik Arap Emirlikleri'ne komşu ülkelerden Katar ise nükleer santralin faaliyete girmesinden hoşnut değil. Katar resmi makamları Baraka Santrali'nin, "Bölge barışı için bir tehlike" teşkil ettiğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bir anlaşma imzalayan BAE, sahip olduğu nükleer tesislerde uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağını daha önce taahhüt etmişti. BAE ayrıca Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEO) denetimlerine açık olduğunu duyurdu.

BAE ve Güney Kore'den şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından inşa edilen nükleer santralin 22,5 milyar euroya mal olduğu bildiriliyor. Sahip olduğu dört reaktörün tamamı devreye girdiğinde 5 bin 600 megavat gücünde elektrik üretmesi beklenen santral ülkedeki elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 25'ini karşılama kapasitesine sahip.

Sırada Mısır var

BAE'nin ardından nükleer santrale sahip ikinci Arap ülkesinin Mısır olması bekleniyor. Rus firmaları tarafından Akdeniz sahilinde yapımı devam eden nükleer enerji santralinin 2026'de devreye girmesi planlanıyor. Ancak uzmanlar, inşaat sürecinde aksaklıklar yaşanan tesisin büyük olasılıkla daha geç bir tarihte faaliyete geçebileceğini belirtiyor.

AFP,DW / ET,ETO

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