 Araştırma: Çocuklar günde ortalama 75 dakika hareket etti | YAŞAM | DW | 28.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Araştırma: Çocuklar günde ortalama 75 dakika hareket etti

Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs önlemleri çerçevesinde kış aylarındaki kapanma sırasında, bir önceki kapanma dönemine göre çocukların günde 91 dakika daha az hareket ettiğini gösterdi.

default

Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgını nedeniyle kış aylarında uygulanan kapanma döneminde, geçen yıl ilkbahardaki kapanma dönemine göre çocukların daha az hareket ettiğini ortaya koydu.

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) tarafından yapılan uzun dönem araştırmanın sonuçları Salı günü açıklandı. Buna göre, araştırmaya katılan çocuklar Şubat ayındaki kapanma sırasında günde ortalama 75 dakika bisiklete bindiği, yürüdüğü, koştuğu veya internetteki fitness imkanlarından yararlandığı belirtildi.

Almanya'da geçen yıl ilkbahar aylarındaki kapanma döneminde ise çocukların bunun neredeyse iki katı hareket ettiği, günde ortalama 166 dakikasını hareketli bir şekilde geçirdiğine dikkat çekildi.

KIT Spor ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü Alexander Woll, pandemi gibi dönemlerde de çocukların hareket etmesini sağlamak için uzun vadeli çözümler bulunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Woll, hareket etmenin formda kalmanın yanı sıra insanların kendini iyi hissetmesini sağladığını ve pandemi sırasında daha da önem taşıyan bağışıklığı güçlendirdiğini ifade etti.

Ekran başındaki süre arttı

Araştırma, çocukların hareketi azalırken, televizyon ve bilgisayar önünde geçirdikleri sürenin de arttığını gösterdi. Buna göre, kış aylarındaki kapanma sırasında çocuklar günde ortalama 222 dakikayı ekran başında geçirdi. İlkbahardaki kapanma dönemine kıyasla bunun 28 dakika daha fazla olduğu kaydedildi.

KIT Spor ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü Woll, "Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı hareketsizlik nedeniyle formlarını kaybettiklerini belirtti" dedi. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 30'u, bu dönemde kilo aldıklarını aktardı.

İlk kapanma sırasında çocukların hareket düzeyinin, pandemi öncesine göre bile daha fazla olduğu tespit edilmişti. Koronavirüs salgını öncesinde çocukların günlük ortalama 142 dakika hareket ettiği veya spor yaptığı, ilkbahardaki kapanma döneminde ise bu sürenin yaklaşık 20 dakika daha fazla belirtilmişti.

Güzel hava etkisi

Araştırmayı yürütenler, ilk kapanma döneminde havaların güzel olması nedeniyle çocuk ve gençlerin daha fazla dışarıya çıktığını, bunun sonucunda da daha fazla hareket ettiğini kaydetti. İkinci kapanma döneminin kış aylarına denk gelmesi nedeniyle fazla dışarıya çıkılmadığını belirten uzmanlar, bunun yanı sıra çocukların daha fazla ders yaptığını aktardı. Uzmanlar ayrıca, çocukların hayal kırıklığı yaşayarak, hareket etme isteklerini kaybettiği tahmininde de bulundu.

Araştırmaya katılanlar

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nün Şubat 2021'de yaptığı araştırmaya yaşı 4 ile 17 arasında değişen bin 700 çocuk katıldı. Bunlardan bin 322'si geçen yıl birinci kapanma döneminde yürütülen araştırmaya da katılmıştı. İlkbahar 2020'de yapılan araştırmada da toplam bin 700 çocuk yer almıştı.

dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

"Pandemide çocukları bilgisayarla başbaşa bırakmayın"

Pandemi döneminde çocuk ve gençler bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçiriyor. Alman hükümetinin bağımlılık sorumlusu aileleri çocuklarını alternatif etkinliklere yöneltmeye çağırdı.  

UNICEF: 168 milyon çocuk bir yıldır okula gidemiyor

UNICEF koronavirüs salgını nedeniyle dünyada 168 milyondan fazla çocuğun okullarının bir yıldır kapalı olduğunu açıkladı. Örgüt okulların kapalı kalmasının "yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.  

Çocuk ve gençlerde psikolojik rahatsızlıklar arttı

Die Welt'in haberine göre, Almanya'da pandemi döneminde çocuk ve gençlerde psikolojik rahatsızlıklar arttı. Özellikle 2020'nin son döneminde depresyon, kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklarda artış gözlendiği belirtildi.  

Benzer içerik

DW Haber - 23.04.2021 23.04.2021

DW Haber'de bugün: Thodex | Kullanıcılar şirketten paralarını alabilecek mi?, "Özel hastaneler salgını fırsata çevirdi", Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı, Kobani davası: "Hukuki değil, yoruma dayalı bir iddianame", Gaziemir: Nükleer atık alanında çocuklar oynuyor, kadınlar piknik yapıyor.

Deutschland Corona-Pandemie in Speyer

Almanya’da önlemler sertleştiriliyor 13.04.2021

Almanya'da Bakanlar Kurulu, üçüncü korona dalgasına karşı sert önlemler için federal hükümetin yetkilerini artıran yasal değişikliklere onay verdi. Düzenleme, sokağa çıkma kısıtlamalarını da kapsıyor.

Deutschland | Untersuchungsausschuss zu Wirecard in Berlin | Angela Merkel

Almanya Başbakanı Merkel gece sokağa çıkma kısıtlamasını savundu 24.04.2021

Almanya Başbakanı Merkel, ülkede yeni yürürlüğe giren korona yasasının öngördüğü gece sokağa çıkma kısıtlamasını savunarak, sert önlemler almadan hiçbir ülkenin pandemiyi aşamadığını söyledi.