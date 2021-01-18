 AP′den Kuzey Akım 2 durdurulsun çağrısı | AVRUPA | DW | 21.01.2021

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AVRUPA

AP'den Kuzey Akım 2 durdurulsun çağrısı

Rus muhalif siyasetçi Navalni'ye yönelik tutum nedeniyle Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısı yapan Avrupa Parlamentosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin de durdurulmasını talep etti.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye hapis cezası verilmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırımların artırılmasını talep etti. AP milletvekillerinin kabul ettiği karar tasarısında, Navalni'nin zehirlenmesi, gözaltına alınması ve yargılanmasından sorumlu kişi ve organlara yaptırım uygulanması, Kuzey Akım 2 projesinin de durdurulması talep edildi.

Avrupa Parlamentosu, Rusya'ya yaptırımlar talep eden karar tasarısını Navalni'nin Pazar günü gözaltına alınması üzerine gündemine aldı.

Zehirlenmesi sonrasında Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gören Navalni, Pazar günü geri döndüğü Rusya'da gözaltına alınmış ve ardından 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Rus makamların Navalni'ye yönelik tutumunu "siyasi kaynaklı baskı" olarak nitelendiren AP, bu şekilde "ağır rüşvet olaylarının ortaya çıkmasının" engellenmeye çalıştığını ifade etti.

Rus muhalif siyasetçi Moskova'da havalimanında gözaltına alınmıştı

Rus muhalif siyasetçi Moskova'da havalimanında gözaltına alınmıştı

Karar tasarısında, ayrıca "rejim ile bağlantısı olan Rus oligarklar ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın çevresine" de yaptırımlar uygulanması istendi.

İş birliklerini gözden geçirme çağrısı

Avrupa Birliği'ne (AB) ve üye ülkelere çağrıda bulunan AP, Rusya ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve demokratik değerler, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve insan hakları çerçevesinde yeniden tanımlanmasını istedi. Rusya ile çeşitli platformlarda yürütülen iş birliklerinin de eleştirel bir sorgulanması gerektiğini belirten parlamento, bu iş birlikleri arasında Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin de olduğunu ifade etti ve Alman-Rus ortaklığı ile yürütülen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin derhal durdurulmasını talep etti.

Ancak AP'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Partili Alman üyelerinin çoğu karar tasarının bu bölümünü reddetti.

Kuzey Akım 2 boru hattının Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaştırması öngörülüyor. Boru hattının tamamlanması ile Rusya'dan Almanya'ya doğaz gaz sevkiyatının belirgin bir şekilde artacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği içinde tartışma yaratan projeye Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de karşı çıkarak, projede yer alan firmalara yaptırım uyguluyor. ABD yönetimi Salı günü,  projede yer alan bir Rus şirkete daha yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kuzey Akım 2 durdurulabilir mi?

Yaptırım kararı, 27 AB üyesi ülke tarafından oy birliği ile alınması gerekiyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsicilsi Josep Borrell, konunun pazartesi günü AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi. Ancak Kuzey Akım 2 boru hattı projesi konusunda AB'nin birşey yapamayacağına işaret eden Borrell, "Alman hükümeti onay veriyorsa, şirketlerin boru hattı inşasına devam etmesini engelleyemeyiz" dedi. Borrell, boru hattının işletmesinin ise AB kuralları çerçevesinde yürütüleceğini sözlerine ekledi.

AFP,dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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