Anneler AKP önünde eylemde

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra tutuklanan askeri okul öğrencilerinin anneleri AKP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı. Polis engeliyle karşılaşsalar da bina önünden ayrılmamakta kararlı olduğunu belirten anneler "Diyarbakır'daki annelerin çocuklarını PKK almış. Bizim çocuklarımızı da devlet aldı. Biz de anneyiz" diyorlar.

Çocukları üç yıldır tutuklu yargılanan anneler sabah saatlerinde AKP İstanbul il binası önünde biraraya geldi. Polisin açıklama yapmalarına izin vermediği 15 kişilik anne grubu, AKP'li yetkililerden yanıt alana kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduğunu duyurdu.

Oğlu darbe girişiminden sonra müebbet hapis cezası alan anne Melek Çetinkaya neden İstanbul AKP il binası önünde eylem yapmak istediklerini DW Türkçe'ye anlattı. Çetinkaya, "Biz üç yıldır yetkililere sesimizi duyuramıyoruz. Diyarbakır'da anneler eylem yaparak duyurunca biz de böyle duyuralım istedik" diye konştu.

Eylemlerde yer alan Melek Çetinkaya

"Çifte standart var"

Diyarbakır'da annelerin eylem yapmasına izin verilmesine karşın kendilerinin engellenmesini 'çifte standart' olarak tanımlayan Çetinkaya "Madem AKP önünde oturmamıza izin verilmiyor. Ben de yarından sonra Ankara'daki HDP binası önünde oturmayı düşünüyorum. Oraya, devleti eleştirmek için gidiyorum" dedi.

Annelerden Fatma Oka da, oğlunun hava harp okulu öğrencisiyken tutuklandığını hatırlattı. Oğlunun hakkını aradığını, devlette çalmadık kapı bırakmadığını anlatan Oka, yetkililerden yanıt beklediklerini söyledi. Oka, "Diyarbakır'daki annelerin çocuklarını PKK almış, bizim çocuklarımızı devlet aldı. Biz de anneyiz. Yetkililerden yanıt bekliyoruz" diye seslendi.

"AKP'nin çifte standardı"

15 Temmuz sonrası yaşanan hak ihlallerinin takipçisi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, annelerin eylemi hakkında DW Türkçe'ye konuşurken "Bu anneler üç yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. AKP binası önünde eylem yaptılar ancak kamuoyu annelere uygulanan çifte standardı görüyor" eleştirisini getirdi. Gergerlioğlu'nun verdiği bilgiye göre 259 askeri öğrenci tutuklu.

Diyarbakır'da HDP önünde annelerin yaptığı eylemi hatırlatan Gergerlioğlu, "Diyarbakır'da annelerin eylem yapmasına izin veriliyor da, AKP önündeki annelere neden izin verilmiyor" diye sordu.

Çocukları PKK tarafından kaçırılan anneler Diyarbakır'da HDP il binası önünde 14 gündür 'evlat nöbeti' tutuyor. Nöbet tutan aile sayısı 35'e yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan aile sayısının daha da artabileceği mesajı vermişti. Muhalefet partileri ise hükümetin anneler arasında ayrım yaptığını, Diyarbakır'daki anneler kadar çocuklarını arayan tüm annelerin desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

Ankara'da eylemciye gözaltı

Ankara'daki eylemden

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilen Cemal Yıldırım da, AKP Ankara il binası önünde oturma eylemi yapmak istedi ancak eylemi bir dakika bile sürmedi. Yıldırım, polis tarafından gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Yıldırım, Twitter mesajında "Bizler en haklı, en meşru şekilde ekmeğimizi, çocuklarımızın geleceğini istiyoruz" dedi.

CHP önünde eyleme izin var

AKP önünde yapılınca gözaltı sebebi olan eylemler, CHP önünde de yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iki seçim arasında işe alındıklarını belirleyip görevlerine son verdiği işçilerin 30'u CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başladı. Bu eyleme polis müdahale etmemesi dikkat çekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla belediye iştiraklerinden İSTAÇ, İSPARK, BELTUR, Medya AŞ, BELBİM, İSFALT ile İSTGÜVEN şirketlerinden bin 244 işçinin akitleri feshedilmişti. İşten çıkarılanlar 28 Ağustos'ta İBB önünde eylem başlatmıştı.

HK,HT /GA

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