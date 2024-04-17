Anket: Almanya'da hastane personeline şiddet artıyor

Almanya'daki hastanelerde çalışan personele yönelik şiddet, yapılan bir ankete göre giderek artıyor. Araştırmaya katılan hastanelerin yüzde 73'ü son beş yılda saldırıların biraz, yüzde 20'si ise bariz bir şekilde arttığını ifade ederken, sadece yüzde 4'lik bir kesim saldırılarda azalma olduğunu dile getirdi.

Alman hastane işletmelerinin çatı örgütü olan Alman Hastane Kuruluşu tarafından Alman Hastane Enstitüsü'ne yaptırılan temsili ankete 250 hastane katıldı.

Hastanelerin yüzde 73'üne göre yaşanan şiddetin başlıca sebeplerinden biri, hastane personeline duyulan saygının genel anlamda azalmış olması. Hastaların alkol etkisi altında olmaları ya da o an yaşadığı ağrılar ise yüzde 77 ile en fazla dile getirilen şiddet sebebi oldu. Bunların yanında, saldırıların demans ya da psikolojik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle yaşandığını belirten hastanelerin oranı yüzde 69, uzun bekleme süreleri sebebiyle saldırılar olduğunu ifade eden hastanelerin oranı ise yüzde 40 olarak aktarıldı.

En çok saldırıya uğrayanlar bakım personeli

Ankete katılan Almanya'daki hastanelerin yüzde 80'i en fazla fiziksel ve sözlü saldırıya maruz kalan grubun bakım personeli olduğunu ifade ederken, doktorlara yönelik saldırılar yaşandığını dile getiren hastanelerin oranı yüzde 19 oldu.

Anket sorularını yanıtlayan hastanelerin yüzde 87'si, yapılan saldırıların çalışanlarını zaman zaman olumsuz etkilediğini belirtirken, her beş hastaneden biri, bu saldırılar sebebiyle çalışanlar arasında işinden ayrılanlar olduğunu dile getirdi.

Yaşanan saldırılar nedeniyle hastanelerin yüzde 28'i özel güvenlik personeli istihdam ettiğini duyurdu. Yüzde 93 ile hastanelerin çok büyük bir bölümü, halihazırda can kurtarma ekiplerine yönelik saldırılarda uygulanan ağır cezaların, tüm sağlık personelini hedef alan saldırılarda geçerli olmasını talep etti.

KNA/ET,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?