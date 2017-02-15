Anket: Almanlar Merkel’i özlemeyecek

Almanya'nın Bavyera Eyaleti’nde bulunan Augsburg kentinde yayınlanan Augsburger Allgemeine gazetesinin yaptırdığı bir ankete göre, Almanların yüzde 52'si 16 yıllık başbakanları olan Angela Merkel’i özlemeyeceğini beyan etti. Augsburger Allgemeine gazetesinin, kamuoyu araştırma enstitüsü Civey'e yaptırdığı ankette vatandaşlara Merkel’i başbakan olarak özleyip özlemeyecekleri soruldu. Cevap seçeneklerinde yer alan "Hayır, kesinlikle özlemeyeceğim" ile "genel olarak özlemeyeceğim" diyenlerin toplamının yüzde 52 olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 38'inin ise Merkel'in başbakan olarak eksikliğini hissedecekleri yönünde cevap verdiği dikkat çekti. Söz konusu kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 10'unun ise kararsız olduğu cevabını verdiği bildiriliyor.

Hristiyan Birlik sıralarındakiler daha çok özleyecek

Merkel'in eksikliğini hissedeceğini söylenlerin yüzde 63'ünün, partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik‘ten (CSU) oluşan Hristiyan Birlik ittifakı taraftarı olduğu kaydedildi.

İslam ve göç karşıtı, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi taraflarları arasında ise Merkel’i özleyeceğini söylenlerin oranının sadece yüzde 2 olduğu haber verildi.

Augsburger Allgemeine'nin yaptırdığı Merkel’e dair anketin 22-24 Eylül tarihlerinde yaklaşık 5 bin 7 kişiyle yapıldığı açıklandı. Katılımcı ve sonuçlar açısından Almanya’da seçimlere katılan 18 yaş üstü grubu temsil ettiği kaydedildi.

Almanya Başbakanı CDU üyesi Merkel, 16 yıllık başbakanlık görevinden sonra bir daha aday olmadı. Siyasetten çekileceğini aktaran Merkel’in sonrasında ne yapacağına dair bilgi vermediği dikkat çekiyor.

Almanya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı Helmut Kohl (sağda)

Merkel rekor kırabilir

Merkel, Pazar günü düzenlenen genel seçimlerden sonra hükümet kurulması uzar da 17 Aralık’a kadar görevine devam ederse yine CDU'lu eski başbakanlardan Helmut Kohl’ün rekorunu kırarak, en uzun süre görevde kalan başbakan olarak tarihe geçecek. Kohl, 5 bin 869 gün ile en uzun süre başbakanlıkta kalan politikacı rekoruyla baş sırada geliyor. Almanya’da 2017 seçimleri sonrasında hükümetin kurulması altı ay kadar sürmüştü.

dpa/ ETO,SSB

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