 Anket: Almanlar ikinci bir ′kapanma′ bekliyor | ALMANYA | DW | 27.10.2020

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ALMANYA

Anket: Almanlar ikinci bir 'kapanma' bekliyor

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hükümetin yeni kararlar alması bekleniyor. Yapılan bir kamuoyu anketi ise çoğunluğun "kapanma" beklediğini gösterdi.

Deutschland | Coronavirus | Maskenpflicht auf Straßen (Martin Meissner/AP Photo/picture-alliance)

Almanya’da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları çarşamba günü bir toplantı yapacak. Cuma yapılması beklenen toplantı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle öne çekildi.

"Almanya'da yeniden tedbirler sıkılaşacak mı?" sorusu sorulurken yapılan bir kamuoyu anketi katılımcıların büyük bölümünün bir "kapanma" olacağını düşündüklerini ortaya koydu.

Pandeminin başlamasının ardından Almanya’da tam karantina önlemleri uygulanmadı. Ancak ilkbahar aylarında okullar, ana okulları, üniversiteler, restoranlar ve mağazalar kapatıldı, etkinlikler iptal edildi ve aynı aileden olmayan bireylerin dışarıda ve evlerde bir araya gelmesi engellendi. Bu kez de buna benzer bir "kısmi kapanma" ihtimali konuşuluyor.

Alman haber ajansının YouGov’a yaptırdığı anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 63'ü vaka artışları üzerine hükümetin ve eyaletlerin benzer bir karar alabileceğini düşünüyor. Buna inanmayanların oranı yüzde 23’te kalırken fikir beyan etmeyenler ise yüzde 13 oldu.

Berlin'de düzenlenen koronavirüs tedbirlerine karşı gösteriden bir kare

Berlin'de düzenlenen koronavirüs tedbirlerine karşı gösteriden bir kare

Almanya'nın Trendi

ARD'nin Almanya'nın Trendi anketine katılanlar içinde her iki kişiden biri ise virüsün yayılmasını önlemek için belirlenen tedbirleri orantılı buluyor. Katılımcıların yüzde 51 oranında kişi bu yönde görüş bildirdi. Bu oran bir önceki ay yapılan anket sonuçlarına göre yüzde 8 daha az bir oran.

Ankete katılanların yüzde 32'si ise yürürlükteki tedbirlerin yeterli olmadığını ve yüzde 15'i ise fazla olduğunu belirtti.

Bild gazetesinin haberine göre Merkel, kısmi bir kapanmadan yana. Enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu kentler ve bölgeler dışında, okul ve anaokulları kapatılmadan tedbirlerin sıkılaştırılması öngörülüyor. Gazete hükümetin özellikle etkinlik ve restoranlara yönelik sıkı tedbirler getirmeyi planladığına yer verdi.

dpa,DW/GA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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