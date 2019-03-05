 Anket: Almanların yüzde 80′i Türkiye′ye seyahat etmek istemiyor | ALMANYA | DW | 13.03.2019

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ALMANYA

Anket: Almanların yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor

Almanların yüzde 80'i Türkiye'de tatil yapmak istemiyor. Tagesspiegel gazetesinin anketine göre birçok Alman vatandaşı, siyasi nedenlerle Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor.

Ölüdeniz, Fethiye (Arşiv görüntü)

Ölüdeniz, Fethiye (Arşiv görüntü)

Türkiye'deki siyasi durum nedeniyle Almanların çoğunluğunun ülkeye seyahat etmek istemediği bildirildi. Almanya'da yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin yaptırdığı ankete göre Almanların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzde 66,8'i ise kesinlikle Türkiye'ye gitmeyeceğini belirtti.

Soru sorulan her beş kişiden biri yaşanan gelişmelerden etkilenmediğini ve Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünebileceğini söyledi. Anket, Civey araştırma şirketi tarafından 6 Mart-12 Mart tarihleri arasında 5 bin 47 kişinin katılımıyla yapıldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstererek 4,5 milyona ulaşmıştı. Türkiye, Almanlar için İspanya ve Yunanistan'ın ardından en çok tercih edilen yurt dışı tatil destinasyonu konumunda bulunuyor.

(Arşiv görüntü)

(Arşiv görüntü)

Almanya-Türkiye ilişkileri son günlerde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanların Türkiye'ye seyahatlerinde gözaltına alınabileceğine yönelik açıklamaları ve Alman gazetecilerin basın kartlarının süresinin uzatılmaması nedeniyle gerilmişti.

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ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını açıkladı. Birkaç gün sonra Türkiye’ye döneceğini söyleyen Brase, diğer gazetecilerin de bekleyişlerini sürdürdüğünü kaydetti. (12.03.2019)

Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat tavsiyelerini güncelledi. Almanya Dışişleri Bakanı ise Türkiye’nin birçok yabancı gazeteciye basın kartı vermemesini eleştirdi. (10.03.2019)

Almanya'dan Türkiye'ye yönelik eleştiriler artıyor. Türkiye'de iki Alman gazetecinin basın kartlarının uzatılmaması ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmaları üzerine Alman siyasiler Ankara'yı AB'den uzaklaşmakla eleştirdi. (11.03.2019)

Türkiye'de görev yapan iki Alman gazeteci basın kartlarının süresi uzatılmadığı için ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Alman basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirel medyanın sesini bu yolla kısmaya çalıştığı görüşünde. (11.03.2019)

Açıklama gerginliği

İçişleri Bakanı Soylu 3 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” demişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncellemiş, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerinde “Türk hükümetinin, Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeni tedbirler almasının ihtimal dışı bırakılamayacağı” ifadesi yer almıştı.

Öte yandan aralarında Almanların da bulunduğu birçok yabancı gazetecinin süresi dolan basın kartlarının yenilenmemesi de Almanya’da tepkiyle karşılanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de yabancı basın mensuplarına akreditasyon verilmemesini eleştirmişti.

Türkiye'de görev yapan ve basın kartlarının süresi uzatılmayan iki Alman gazeteci, hafta sonunda Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu gazetecilerden biri daha sonra basın kartının yenilendiğini ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

DW/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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