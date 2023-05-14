Anket: Almanların çoğu Erdoğan'ın seçilmesini istemiyor

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) kamuoyu araştırmaları yapan YouGov şirketine yaptırdığı ankete göre, Almanların üçte ikisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapılan seçimleri kaybetmesinden memnuniyet duyacak.

Ankete katılan her on kişiden sadece biri Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanmasını istediğini belirtti. Yaklaşık yüzde 20'lik bir kesim de "bilmiyorum" cevabını verdi veya bu soruyu yanıtlamadı.

YouGov araştırmasına katılanlardan yüzde 43'ü de, Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi halinde Türkiye-Almanya ilişkilerinin iyileşeceğini düşünüyor. Yüzde 11'lik kesim Erdoğan'ın kaybetmesi halinde ilişkilerin kötüleşeceği görüşünü temsil ediyor. Kamuoyu yoklamasına katılanlardan yüzde 28'i de Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarının Berlin-Ankara arasındaki ilişkilere etki etmeyeceğini tahmin ediyor. Bu soruya "bilmiyorum" ya da "cevap vermeyeceğim" yanıtı verenlerin oranı da yüzde 18.

Anket 2 bin 147 kişiyle yapıldı

Anket 5 Mayıs- 10 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 147 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılanlara "Önümüzdeki Pazar günü Türkiye'de seçimler yapılıyor. Erdoğan'ın yeniden seçilmesini mi yoksa seçilmemesini mi tercih edersiniz?" sorusu soruldu. Buna katılımcıların yüzde 70'i "seçilmemesini" diye cevap verdi. Yüzde 10'u seçilmesini istediğini belirtirken, yüzde 20'si de bir fikri olmadığını belirtti veya bu soruya cevap vermedi.

Kamuoyu yoklaması yapılırken sorulan ikinci soru da "Erdoğan'ın kaybetmesi halinde Türkiye-Almanya ilişkileri kötüleşir mi yoksa iyileşir mi?" oldu.

dpa / ETO,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?