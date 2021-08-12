Ankara'nın Taliban'ı ikna çabalarında Pakistan devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Afganistan’da yönetimi ele geçirmeye çalışan Taliban’ın liderlerini kabul edebileceğini açıklaması büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan’ın "Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir” demesinin ardından gözler yürütülen temaslara çevrildi.

Taliban-Türkiye görüşmesi için Pakistan devrede

Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bu kapsamda İslamabad’da gerçekleştirdiği üst düzey temaslarda Ankara’ya, “Taliban’ın ikna edilmesi gerekiyor” mesajı verilmesi dikkat çekti.

Akar ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, Taliban ile Ankara arasında doğrudan görüşmeyi kolaylaştırmak için çaba göstereceklerini duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han

“En iyisi yüz yüze diyalog”

“Türkiye ve Taliban için en iyisi yüz yüze diyalog” diyen Han, böylelikle tarafların Kabil havalimanında güvenliğin neden sağlanması gerektiğini konuşabileceklerini kaydetti. Han, “Bu nedenle biz Taliban ile konuşacağız, Türkiye ile yüz yüze görüşme için onlar üzerindeki nüfuzumuzu kullanacağız” açıklamasını yaptı.

Bu arada İmran Han, Afganistan’da çatışmalara son verecek bir siyasi çözüm konusunda umutlu olmadığını da sözlerine ekledi. Taliban liderleri ile birkaç ay önce İslamabad'da yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Han, kendisine “Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani görevde olduğu sürece bir siyasi çözüm olmayacağını” ve “müzakere masasına oturmayacaklarını” kesin bir dille aktardıklarını söyledi.

Akar: Önümüzdeki günlerde şekillenecek

Bu arada Savunma Bakanı Akar da bugün İslamabad’da temasları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Pakistan Büyükelçiliği’nde yürütülen görüşmeler hakkında bilgi veren Akar, “Türkiye’nin Kabil’deki havalimanının işletilmesi yönündeki asıl maksadı, Afganistan’ın izole bir devlet haline dönüşmesine engel olmaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Akar, “Kabil’deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Akar, “önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek” bilgisini paylaştı.

Taliban ikna olur mu?

Şimdi dikkatler Taliban’ın Ankara’nın doğrudan görüşme girişimlerine vereceği yanıta çevrildi.

NATO birliklerinin çekilmesiyle Afganistan’da gücünü artıran ve kontrolü altındaki bölgeleri genişleten Taliban, Türkiye’nin başkent Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nın güvenliğini üstlenme girişimine sert tepki göstermiş, Türk askerlerinin Afganistan’dan çekilmemesi durumunda onları “işgalci” sayacaklarını duyurmuştu.

Erdoğan Gani ile telefonda konuştu

Bu arada Erdoğan’ın, dün akşam Taliban ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklaması sonrasında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede iki liderin “Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını” bildirdi.

Açıklamada, “Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti” denildi.

Reuters, ANKA, DW/ DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe