Ankara'nın normalleşmek istediği Esad Moskova'da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü. Esad'ın Moskova ziyareti Ankara-Şam arasında diyalog arayışının sürdüğü bir dönemde geldi.

Putin görüşme sırasında Esad'a, "Bölgenin genelinde yaşananlar hakkındaki düşüncelerini gerçekten merak ediyorum. Maalesef tansiyonun artma eğilimi var ve bu Suriye'yi de doğrudan etkiliyor" dedi. Esad'ın bu sözlere yanıtı "Dünya genelinde yaşanan gelişmelere bakınca bugünkü görüşmemiz oldukça önemli görünüyor" şeklinde oldu.

İki isim en son Mart 2023'te yine Kremlin'de bir araya gelmişti.

Rusya, Ukrayna savaşıyla dikkati dağılmış olsa da Suriye'de askeri varlığını sürdürüyor. 2011'de patlak veren iç savaşa Eylül 2015'te Esad lehine müdahil olan Moskova, Türkiye ile Şam arasında arabuluculuk yapmak istiyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir üçlü liderler toplantısı yapılabileceği iddia edilmişti, ancak bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

İç savaşın başında Esad karşıtı silahlı muhalifleri destekleyen Türkiye daha sonra dikkatini sınırlarının güneyinde alan kazanan Kürt güçlere çevirdi. Özellikle seçim dönemlerinde Türkiye'deki mülteci varlığına ilişkin tartışmaların ardından ise Suriye ile normalleşme olasılığı gündeme geldi.

Erdoğan NATO zirvesi için gittiği Washington'da, "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" diye konuşmuştu.

Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP de en büyük sınır komşusu ülkenin lideri Esad ile görüşme için talepte bulundu ancak henüz Şam'dan bir yanıt alamadı.

Şam yönetimi Türkiye ile normalleşmeyi görüşmek için önce Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin topraklarından çekilmesini şart koşuyor.

APF,AP / MUK,TY

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