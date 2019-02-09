Ankara'dan yüksek gıda fiyatlarıyla mücadele hamlesi

Ankara, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "fahiş fiyatla sebze meyve satanlara yönelik operasyon düzenlendiğini" duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 4 gün önce 5 ilde uygulanan hal denetimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pekcan, "Yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan oranlarda fahiş fiyat artışları tespit ettik. İlk verilere göre fahiş fiyat uygulayan 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlığımızca idari işlem başlattık" dedi.

Yapılan denetimlerde sebze ve meyve fiyatlarının mercek altına alındığını bildiren Pekcan, operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan 'vurgunun' ortaya çıkarıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve 148 meslek odası temsilcileriyle buluşma toplantısı / İstanbul, 09.02.2019

Pekcan ilk belirlemelere göre, 'Ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucunda olağandışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığı, ürün tedarikinde aracıların kayıt dışı işlemleri ile gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyat oluşumunda aşırı artışlara yol açtığı ve ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların' tespit edildiğini kaydetti.

Tazim satış noktaları faaliyete geçiyor

Öte yandan Cumurbaşkanı Erdoğan, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında uygun fiyatlı sebze ve meyve için tanzim satış yerlerinin yarından itibaren faaliyete geçirileceğini söyledi.

"Biz de şimdi satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz ve yarından itibaren maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız" diyen Erdoğan bugün İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmada halde denetim yapmak isteyen müfettişlerin tehdit edildiğini açıkladı.

"Ticaret Bakanlığından müfettişler Hal'e gitmişler, rapor tutacak müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, "Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki devlet nasıl teröristlerin Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin de işini de biz en kısa zamanda bitiririz" diye konuştu.

Belediyelerin uygun fiyata sebze satacağı tanzim satış noktalarından ilki Ankara'da kuruldu - Ankara / 09.02.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu tanzim satış noktalarının oluşturulması için faaliyetler hızlandı. Ankara'nın ardından bugün de İstanbul'da tanzim satış noktaları kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada hizmet verecek olan üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satış noktası Fatih'te Aksaray Meydanı'nda hizmet vermeye başlıyor. Sebze ve meyve satışına yarın başlanacak.

Gıda fiyatları tavan yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 4 Ocak'ta açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 artış gerçekleşti.

Ocak ayında en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda grubunda yaşanırken, enflasyon verisinin detaylarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 87,87 ile çarliston biberde yaşandığı görüldü. Patlıcan yüzde 80,94 ile ikinci sırada yer alırken, ıspanak yüzde 67,63, sivri biber de yüzde 63,84 ile yüksek artış gösteren sebzeler arasında yer aldı.

DW,DHA, MK/ÖA

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