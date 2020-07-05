 Ankara′dan SDG′nin petrol anlaşmasına tepki | TÜRKİYE | DW | 03.08.2020

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TÜRKİYE

Ankara'dan SDG'nin petrol anlaşmasına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri ile ABD'li bir enerji şirketi arasında yapılan petrol anlaşmasını "terörizmin finansmanına destek adımı" diyerek tepki gösterdi.

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Suriye'nin kuzeyinde, YPG'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "Delta Crescent Energy LLC" adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli enerji şirketiyle yaptığı petrol anlaşmasına YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak nitelendiren Türkiye'den tepki geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yapılan petrol anlaşmasını "terörizmin finansmanına destek adımı" olarak nitelendirerek, ABD'nin bu anlaşmaya destek vermesini kınadı. Dışişleri'nin açıklamasında "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz" denildi.

"Anlaşmanın PKK/YPG'nin girişimi" olduğu vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir" ifadeleri kullanıldı.

Bir süre önce SDG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere Delta Crescent Energy LLC adlı şirketle bir anlaşma imzaladığı basına yansımıştı.

Şam yönetimi de anlaşmaya tepkili

Şam yönetimi de yapılan petrol anlaşmasına tepki gösterdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı hafta sonu yaptığı açıklamada, bunun Suriye'nin petrolünü "çalma girişimi" olduğunu ve anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham

Reuters haber ajansının haberine göre konu, Perşembe günü ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde gündeme geldi. Haberde, komite toplantısında Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in "SDG komutanı Mazlum Abdi'nin kendini bilgilendirdiğini ve Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarının modernize edilmek istendiğini" söylediği belirtildi.

Graham'ın ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya anlaşmayı destekleyip desteklemediğini sorduğu, Pompeo'nun da "Anlaşma umduğumuzdan biraz daha uzun sürdü ve şimdi uyguluyoruz" yanıtını verdiği aktarıldı.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 70'ini kontrolünde tuttuğu belirtiliyor. IŞİD'e karşı savaşta SDG, ABD'nin desteğiyle Suriye'deki petrol yataklarının çoğunu ele geçirmişti.

Türkiye ise PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi ve SDG'yi terör örgütü olarak nitelendiriyor.

DHA,Reuters/HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Pompeo: ABD askerleri petrol için kalacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, petrol yataklarının IŞİD’den korunması için Suriye’de Amerikan askerlerinin bulundurulacağını söyledi. Başkan Trump dünkü açıklamasında "Sadece petrol için geride asker bırakıyoruz" demişti.  

Pentagon: Suriye'deki petrol sahalarının geliri SDG'ye gidecek

Suriye'deki son durumla ilgili bir açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD askerlerinin koruduğu Suriye'deki petrol sahalarından elde edilecek gelirin Suriye Demokratik Güçleri'ne verileceğini söyledi.  

Suriye petrolü için mücadele sürüyor

ABD, Suriye’deki petrol yataklarını IŞİD’den korumak için bölgeye asker göndereceğini açıkladı. Suriye savaşında petrol yatakları için farklı aktörler tarafından verilen mücadelenin geçmişine kısa bir bakış.  

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