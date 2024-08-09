Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı

Ankara-Eskişehir kara yolunda bir yolcu otobüsü önce bariyerlere, sonra üst geçit duvarına çarptı. Ankara Polatlı'da meydana gelen kazada en az 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak önce bariyerlere ardından köprü ayağına çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ankara-Eskişehir karayolunda köprünün ayağına çarpan otobüsün kaza görüntüsü Fotoğraf: DHA

Ankara Valisi Vasip Şahin TRT Haber'e yaptığı açıklamada, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

"Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

DW, DHA / EC, CÖ