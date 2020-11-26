 Ankara′da PKK/KCK/PYD operasyonu: 21 gözaltı kararı | TÜRKİYE | DW | 27.11.2020

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TÜRKİYE

Ankara'da PKK/KCK/PYD operasyonu: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başvsavcılığı PKK/KCK/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

ARŞİV

ARŞİV

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Örgüt mensubu olarak Suriye ülkesi Resulayn bölgesinde savaşçı olarak silahlı faaliyet yürüttüğü ve düzensiz göçmenler arasında ülkemize giriş yapığı tespit edilen 1, örgütün sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım günü örgütün diğer mensuplarına etkinlik çağrısı yaptığı belirlenen 10, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan paylaşımları ile terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunan 6, örgütün gençlik yapılanması olan sözde 'Devrimci Gençlik Hareketi' içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 4 şüpheli olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde Ankara'da 10 kişinin sosyal medyada "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir merkezli operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK'ya yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin örgütün illegal kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ileri sürülüyor. Gözaltına alınanlar arasında HDP Malatya Akçadağ İlçe Başkanı, Menemen ilçe yöneticisi ve başka HDP üyelerinin  bulunduğu belirtiliyor.

Diyarbakır'da ise PKK/KCK’nın gençlik yapılanması olduğu belirtilen Devrimci Gençlik Hareketi’ne yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 8’i gözaltına alındı.

DHA/EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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