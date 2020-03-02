Ankara'da gündem İdlib ve mülteciler

Suriye'de geçen hafta 34 Türk askerinin yaşamını yitirmesinin ardından rejim güçlerine yönelik Bahar Kalkanı adı verilen harekâtın başlatılması ve Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara sınırların açılmasıyla Ankara'da hareketli günler yaşanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Salı günü düzenlenecek kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeler ele alınacak. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi vereceği oturumun tutanakları 10 yıl boyunca yayımlanmayacak ve devlet sırrı olarak saklanacak.

Saat 13.00'de başlayacak oturuma, milletvekillerinin yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu yöneticileri ile görevliler dışında kimse katılamayacak.

CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı da katılmalıydı

CHP ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oturuma katılmamasını eleştiriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Anayasaya göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Cumhurbaşkanının TBMM'ye karşı sorumlu olduğunu belirtti. Öztrak, "Cumhurbaşkanı, bizzat gelmeli neden ve nasıl 34 şehit verdiğimizi TBMM'ye anlatmalıydı. Bu, atanmış bakanlar eliyle baştan salınacak bir husus değildir" dedi. Öztrak, Türk askerlerine yönelik saldırının 27 Şubat'ta gerçekleşmiş olmasına rağmen, Meclis'in daha önce toplanmamasını da eleştirdi.

İdlib'deki hava saldırısında Türk askerlerinin yaşamını yitirmesinin ardından Ankara ile Şam arasında tırmanan gerilim uluslararası endişelere de neden oluyor. Bu çerçevede, Ankara'ya gelen ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Salı günü başkentteki temaslarında da gündem Suriye olacak.

Yunanistan sınırındaki Pazarkule Sınır Kapısı

Çavuşoğlu'ndan Maas'a "sığınmacı" yanıtı

Suriye'de yaşanan gelişmelerle birlikte Ankara'nın Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara kapılarını açması Türkiye ile Avrupa arasında diplomatik trafiği artırırken gerginliğe de yol açıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye sığınmacıların "jeopolitik malzeme yapılmaması" konusunda uyarıda bulundu. Maas, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin kaldırmak zorunda olduğu yükü görüyoruz, ama Avrupa Birliği mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli. AB, sığınmacıların onurlu bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanması için katkı sağlıyor. Onların jeopolitik malzeme yapılmasına müsaade edemeyiz" ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter üzerinden Alman mevkîdaşına yanıt verdi. Çavuşoğlu, Almanca olarak yaptığı ve "Sevgili Heiko Maas" diye başladığı paylaşımında "Sana ve uyarıcı sözlerine inanmak isterim. Ancak sadece Yunan dostlarına da aynı şeyi söylersen. Şu anda sınırlarında acımasızca mültecileri öldürüyorlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan: Yunan askerleri iki mülteciyi öldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Yunan askerleri iki tane mülteciyi öldürdü, bir tane de ağır yaralı var" açıklamasında bulundu. Erdoğan, sığınmacıların Bulgaristan sınırına da gitmesi üzerine konuyu görüşmek üzere Ankara'da gelen Başbakan Boyko Borisov'u kabul etti.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Avrupa Birliği'ni mülteci mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı. "Avrupa Birliği ortak bir yük paylaşımına bizimle beraber destek vermezse kapıları açmak durumunda kalırız diye açıklamıştık" diyen Erdoğan, "Türkiye dokuz yıldır göçmenlere baktı. Herhalde diyorlar ki Türkiye bir 19 sene daha bakar. Kusura bakmasınlar artık böyle bir süreç yok" şeklinde konuştu.

Başbakan Borisov ise Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye taahhüt ettiği kaynağı niye vermediğini anlayamadığını söyledi. Borisov, Türkiye'nin mülteci mutabakatının Bulgaristan sınırına yönelik hükümlerini yerine getirdiğini belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Avrupa Birliği Komisyonu sınıra gidiyor

Türkiye'nin geçen Perşembe gecesi Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını duyurmasının ardından binlerce göçmen Yunanistan sınırını geçmeye çalışıyor. Yunan yetkililerden yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda yaklaşık 10 bin kişinin sınırı geçmesi engellendi. Yunan güvenlik güçleri sığınmacıları engellemek için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından sınırdan geçmek isteyen bir göçmenin öldürüldüğü şeklinde basına yansıyan iddiaları Atina yalanlıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bölgede yaklaşık 13 bin sığınmacı soğukta sınırı geçmek için bekliyor.

Avrupa Birliği sınırlarında yaşanan gelişmeler, Avrupa Birliği Komisyonu'nu da harekete geçirdi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Salı günü Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kumçiftliği (Orestiada) kentine giderek, durumu yerinde inceleyecekler.

DW,DHA,AFP / JD,HS

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