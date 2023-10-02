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Ankara saldırısının ardından Kuzey Irak'a hava operasyonu

2 Ekim 2023

Ankara'da dün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişine gerçekleştirilen saldırı girişimini PKK üstlendi. TSK, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava operasyonu düzenledi.

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F-16 Kampfflugzeug der Türkei
Fotoğraf: Axel Heimken/AFP/Getty Images

Ankara'da dün sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişine gerçekleştirilen saldırı girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir" denildi.

Saldırıyı PKK üstlendi

PKK'ya yakın internet sitelerinde "Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı" tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, saldırının Rojhat Zilan ve Erdal Şahin isimli kişiler tarafından "Meclis’in açılış gününde, Meclis’e çok yakın bir yerde" gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırı girişiminde iki polis yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırı girişiminde iki polis yaralandı.Fotoğraf: Cagla Gurdogan/REUTERS

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen iki terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu, teröristlerin yapılan müdahaleyle güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Açıklamada, yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliğinin BTÖ olarak belirlendiği ve PKK üyesi olduğunun tespit edildiği, diğer teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Olayda yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Saldırı girişiminde kullanılan aracın, Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan'a ait olduğu, Bozlağan'ın teröristlerce katledilerek aracının gasp edildiği de kaydedildi. Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

DW/BK,BÖ

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