Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelere devam edildi

Türkiye ile Yunanistan arasında beş yıl aradan sonra bu yıl tekrar başlatılan istikşafi görüşmelere bugün Atina'da devam edildi. Yunanistan'ın Başkenti Atina'daki Grand Bretagne Oteli'ndeki 62'nci tur görüşmelerde Yunan tarafını emekli büyükelçiler Pavlos Apostolidis ve Aleksandros Kuyu ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre görüşmelere Türkiye'yi temsilen yine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katıldı. İstanbul'daki görüşmelerde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Atina'daki görüşmelere katılmadı.

Kathimerini Sedat Önal'ın Çaşamba günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Temistoklis Demiris ile görüşeceğini duyurdu. Haberde ayrıca Ankara'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşme yapılması arzusunda olduğu belirtildi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin ilki 2002 yılında Ankara'da yapılmıştı. 1 Mart 2016 tarihinden beri ara verilen görüşmelere bu yıl 25 Ocak tarihinde İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıyla yeniden başlanmıştı.

Ortak zemin arayışı

Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelerin başlamasına Berlin aracılık etmişti. Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı sorununa ve doğal gaz anlaşmazlığına henüz bir çözüm aranmıyor.

Yunan hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre henüz sadece iki ülke arasında gerçek bir diyalog için ortak zemin olup olmadığı araştırılıyor. Görüşmeler aynı zamanda iki ülke arasında tansiyonun yükselmesi halinde temasın sürmesi açısından bir emniyet sübabı görevi görüyor.

Taraflar ele alınması gereken tartışmalı konuların neler olması gerektiği üzerinde de henüz bir anlaşmaya varmış değil. Ankara Ege'deki yetki alanları, münhasır ekonomik bölgeler, Türkiye kıyılarına yakın Yunan adalarının askerden arındırılması, hava sahası sınırları gibi tüm tartışmalı konuların masaya gelmesi gerektiğini savunuyor. Atina ise görüşmeleri doğal gaz anlaşmazlığı ile sınırlı tutma niyetinde.

Yunanistan Türkiye'yi, kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak saydığı sularda yasadışı bir biçimde doğal gaz aramakla suçluyor. Türkiye ise bu bölgelerin kendi kıta sahanlığı içerisinde yer aldığını ve buralardaki yeraltı zenginlikleri üzerinde hak sahibi olduğunu savunuyor.

DW, dpa / EC, TY

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