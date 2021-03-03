 Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelere devam edildi | TÜRKİYE | DW | 16.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelere devam edildi

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere bugün Atina'da devam edildi. Ankara'nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşme yapılması arzusunda olduğu belirtiliyor.

default

Türkiye ile Yunanistan arasında beş yıl aradan sonra bu yıl tekrar başlatılan istikşafi görüşmelere bugün Atina'da devam edildi. Yunanistan'ın Başkenti Atina'daki Grand Bretagne Oteli'ndeki 62'nci tur görüşmelerde Yunan tarafını emekli büyükelçiler Pavlos Apostolidis ve Aleksandros Kuyu ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre görüşmelere Türkiye'yi temsilen yine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katıldı. İstanbul'daki görüşmelerde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Atina'daki görüşmelere katılmadı.

Kathimerini Sedat Önal'ın Çaşamba günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Temistoklis Demiris ile görüşeceğini duyurdu. Haberde ayrıca Ankara'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşme yapılması arzusunda olduğu belirtildi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin ilki 2002 yılında Ankara'da yapılmıştı. 1 Mart 2016 tarihinden beri ara verilen görüşmelere bu yıl 25 Ocak tarihinde İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıyla yeniden başlanmıştı.

Ortak zemin arayışı

Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelerin başlamasına Berlin aracılık etmişti. Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı sorununa ve doğal gaz anlaşmazlığına henüz bir çözüm aranmıyor.

Yunan hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre henüz sadece iki ülke arasında gerçek bir diyalog için ortak zemin olup olmadığı araştırılıyor. Görüşmeler aynı zamanda iki ülke arasında tansiyonun yükselmesi halinde temasın sürmesi açısından bir emniyet sübabı görevi görüyor.

Taraflar ele alınması gereken tartışmalı konuların neler olması gerektiği üzerinde de henüz bir anlaşmaya varmış değil. Ankara Ege'deki yetki alanları, münhasır ekonomik bölgeler, Türkiye kıyılarına yakın Yunan adalarının askerden arındırılması, hava sahası sınırları gibi tüm tartışmalı konuların masaya gelmesi gerektiğini savunuyor. Atina ise görüşmeleri doğal gaz anlaşmazlığı ile sınırlı tutma niyetinde.

Yunanistan Türkiye'yi, kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak saydığı sularda yasadışı bir biçimde doğal gaz aramakla suçluyor. Türkiye ise bu bölgelerin kendi kıta sahanlığı içerisinde yer aldığını ve buralardaki yeraltı zenginlikleri üzerinde hak sahibi olduğunu savunuyor.

DW, dpa / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Akar’dan Yunanistan’a "Ankara" daveti

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara-Atina hattında istikşafi görüşmelerin yeniden başladığı bir dönemde Yunanistan’a Ankara davetinde bulundu. Akar, Almanya'nın da "çok yakın bir dost ve müttefik" olduğunu dile getirdi.  

Benzer içerik

Türkei Mevlut Cavusoglu

Doğu Akdeniz: Türkiye'den Mısır'la müzakere sinyali 03.03.2021

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ikili ilişkiler izin verdiği takdirde Mısır'la deniz yetki alanları konusunda anlaşma imzalamak üzere müzakerede bulunabileceğini söyledi.

Symbolbild Türkei & Griechenland

Ankara ve Atina beş yıl sonra yeniden masada 24.01.2021

Türkiye ve Yunanistan, beş sene ara verilen istikşafi görüşmelere İstanbul'da devam edecek. Sorunların çözüme kavuşması zor görünse de uzmanlar iki komşu arasında diyalog kurulmasının önemli olduğu görüşünde.

Symbolbild Türkei & Griechenland

Türkiye ile Yunanistan arasında Navtex gerginliği 18.02.2021

Yunanistan, istikşafi görüşmelerin devam ettiği süreçte Türkiye’nin Ege Denizi’ne araştırma gemisi göndermesini "gereksiz" bir adım olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NATO'da harcama hedefini 11 ülke tutturdu

NATO yıllık raporuna göre GSYİH'nın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini 11 ülke tutturdu. Türkiye yüzde 1,86 ile hedefin altında kalırken teçhizat ve AR-GE'ye ayrılan payda üst sıralarda yer aldı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  